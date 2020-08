Claudia Cretti torna in sella: la campionessa di paraciclismo che aveva rischiato di morire parteciperà al Giro delle Marche

Al Giro delle Marche in Rosa ci sarà anche lei: Claudia Cretti. Dopo un lungo calvario dovuto a un grave incidente nel quale ha rischiato di perdere la vita, la 24enne bergamasca il 4 settembre prenderà parte della competizione.

Nel 2017, un grave incidente nella settima tappa del Giro d’Italia femminile, la costrinse a un lungo stop. L’atleta perse il controllo della sua bici in discesa, a 90 chilometri orari, rimanendo in coma per due settimane dopo aver subito due interventi alla testa.

Un lungo recupero e tanto tempo lontana dalla sua amata bicicletta non hanno scoraggiato la giovane ciclista, che con coraggio ha ripreso in mano la sua vita ed è tornata a gareggiare. Tra pochi giorni la vedremo partecipare alla cronometro che dà il via al Giro delle Marche in Rosa, a Recanati, in gruppo con le più forti atlete italiane e internazionali della categoria Elite.

Claudia Cretti – atleta del team Born to Win – ha ricevuto il nulla osta del settore paraciclismo della Federazione ciclistica italiana per partecipare al prologo.

“Claudia non vedeva l’ora di poter tornare a gareggiare in un 2020 che, nel settore paraciclistico, non prevede gare. Sarà una giornata speciale in cui Claudia ritroverà tutte le sue ex compagne. Una grande gioia: fino a un anno e mezzo fa l’idea di rivederla in gara con le Elite sarebbe stata un’utopia, invece eccola qui al via con 200 ragazze” -ha raccontato alla Gazzetta dello Sport la madre Laura Bianchi.

L’atleta percorrerà 3 km partendo da Porto Recanati. La campionessa italiana era già tornata in sella nella stagione 2019 nelle gare di paraciclismo conquistando due titoli, cronometro e strada, e la Coppa Europa organizzata in Veneto ma guarda avanti e sogna Tokyo.

Claudia infatti sogna di partecipare alle Paralimpiadi che si svolgeranno in Giappone si sta già allenando.

Non possiamo che farle il nostro in bocca al lupo!

