Ciccio Kayak, l’attivista siciliano che da 20 anni pulisce il mare da plastica e rifiuti pagaiando

Francesco Tocco, noto come “Ciccio Kayak”, è un attivista siciliano che, unendo l’amore per il meraviglioso mare della costa palermitana alla passione per il kayak, si dedica alla raccolta dei rifiuti e della plastica a titolo volontario e senza scopo di lucro.

Sono 20 anni che Ciccio naviga bonificando la costa palermitana ogni giorno per 15 o 20 km munito della videocamera. Il suo obiettivo è anche quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, mostrando i bellissimi paesaggi marini e lo scempio che li deturpa.

Negli anni Ciccio Kayak, organizzando escursioni che abbinano i tour turistici alla bonifica del mare, è riuscito a coinvolgere anche tante altre persone: associazioni e cittadini organizzano il recupero di rifiuti ingombranti da portare nei centri di raccolta.