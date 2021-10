L’Italia non si ferma, siamo di nuovo Campioni del Mondo! Stavolta di apnea

L’Italia non si ferma e vince anche i Mondiali di apnea! Grazie Alessia Zecchini per averci dato anche questo orgoglio. A Kaş (Turchia), in occasione della terza giornata di gare del Mondiale di Apnea Outdoor, l’atleta si è laureata campionessa mondiale di assetto costante senza attrezzi con la profondità di – 69,00 m.

Romana e pluricampionessa, Alessia Zecchini ha centrato un altro grande obiettivo, portando di nuovo il nostro Paese sul tetto del mondo.

Scalpitavo dalla voglia di tuffarmi di nuovo e adesso voglio godermi questa medaglia d’oro, per la quale ringrazio il mio allenatore outdoor, Gianfranco Concas, e il Direttore Tecnico della squadra nazionale, Michele Tomasi, i quali mi hanno trasmesso una grande tranquillità, facendomi capire cosa dover fare e come farlo al meglio – commenta l’Azzurra – E questo per me è stato essenziale. La dichiarazione di oggi è il frutto di tutta una serie di fattori. 69,00 m è per me una profondità estremamente importante, in quanto è la stessa che ho conseguito in occasione dell’ultimo tuffo che ho fatto con Stephen Keenan, nel 2017. Un tuffo meraviglioso, il mio personal best dell’epoca. Quindi, questa medaglia ha un significato enorme per me.