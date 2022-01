Camminare sul posto: 7 buoni motivi per iniziare a farlo non solo in casa (o in palestra)

Camminare sul posto è un modo facile, semplice e gratuito per fare esercizio nei momenti morti della tua giornata

Trovare piccoli momenti durante la quotidianità in cui fare qualche minuto di esercizio, può essere la chiave per adottare uno stile di vita sano. Non è necessario essere un runner professionista o fare una passeggiata intorno all’isolato per raggiungere i 150 minuti di esercizio a settimana raccomandati. E allora come poter fare un po’ di movimento? Bene, c’è un modo davvero semplice, ossia camminare sul posto, un esercizio che può funzionare ovunque e per chiunque.

Se ti stai chiedendo se camminare sul posto sia davvero un buon esercizio, la risposta è sì. Il motivo? Perché tutto ciò che ti fa muovere, invece di stare seduto o sdraiato ti darà benefici a lungo termine. Camminando sul posto, aumenti la frequenza cardiaca, che segnalerà al tuo corpo di iniziare a pompare più ossigeno e sangue ai tuoi muscoli per aiutarli a muoversi in modo più efficiente, bruciando così più calorie. (Leggi anche: Camminare: dimentica i 10mila! Ecco quanti passi al giorno dovresti fare davvero secondo i nuovi studi)

Come iniziare

Puoi camminare sul posto quasi ovunque, mentre fai la fila al negozio, cucini la cena, guardi la TV, parli al telefono o pieghi il bucato. Diventa creativo, inventa e sperimenta diversi luoghi e modi in cui camminare sul posto. Ricorda che farlo per circa 30 minuti può farti bruciare da 100 a 200 calorie.

Come camminare sul posto

Come camminare sul posto? Tutto quello che devi fare è camminare nello stesso punto. Ma come farlo al meglio? Indossa scarpe comode, scegli delle sneakers con un buon supporto e una suola interna confortevole. Inoltre, assicurati di indossare abiti traspiranti e comodi.

Ecco come procedere:

muovi le braccia, oscillale da un lato all’altro mentre cammini sul posto; questo ti aiuterà a bruciare più calorie .

aumenta la frequenza cardiaca : sebbene l’American Heart Association raccomandi almeno 150 minuti di esercizio di intensità moderata durante la settimana, punta a raggiungere dal 50% al 60% della frequenza cardiaca massima se sei alle prime armi.

solleva le gambe : se sei un principiante, inizia sollevando leggermente le ginocchia mentre cammini sul posto. Se sei allenato, prova a marciare sul posto o ad accelerare i passi.

stabilisci un obiettivo: il numero di minuti che dedichi all’esercizio è importante, ma anche altri fattori lo sono, come il numero di passi. Inizia con una meta pari a 7.500 passi e punta a superare i 10.000 passi al giorno.

Benefici del camminata sul posto

Camminare sul posto è un modo semplice per fare esercizio. Ecco i 7 principali benefici:

è gratis

facile

è un esercizio a basso impatto

brucia calorie

si inserisce benissimo nella routine lavorativa

si può fare ovunque

non richiede alcuna attrezzatura specifica.

Se hai solo 5-10 minuti tra una riunione di lavoro e un’altra, alzati dalla sedia e inizia a camminare un po’ sul posto; questo semplice esercizio può migliorare il tuo sistema cardiovascolare e mantenerti energico per tutto il giorno.

Vari modi per camminare sul posto

Non pensare solo ad andare avanti, ma punta alla varietà. Come? Ad esempio, aggiungi un po’ di peso che puoi tenere mentre cammini in modo da aumentare la resistenza. Un’altra opzione è fare alcune flessioni oppure dei burpees tra una camminata e l’altra.

Inoltre, camminare sul posto può aiutarti a perdere peso poiché consente di bruciare calorie in un breve lasso di tempo. Ricorda, però, che con il passare del tempo il tuo corpo si abituerà all’esercizio, per tale ragione è importante variare e aumentare sempre l’intensità.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti potrebbe interessare: