Cosa succede al cervello quando non cammini abbastanza

Camminare e fare attività fisica fa bene ma cosa succede al nostro cervello quando non lo facciamo per pigrizia o perché fisicamente impossibilitati?

Camminare fa bene, lo sanno anche i bambini. Numerose sono le ricerche che hanno dimostrato i vantaggi per la nostra salute del farlo regolarmente ma un nuovo studio ha messo in luce che il movimento fa bene anche a cervello e sistema nervoso e la sua assenza può addirittura ridurre la produzione di nuove cellule.

Solitamente l’attività fisica è associata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, al sovrappeso e all’obesità ma sono ormai tante le ricerche che hanno dimostrato come questa sana abitudine sia benefica contro alcune malattie come il cancro al seno e addirittura riesca anche a prolungare l’aspettativa di vita da chi è stato colpito da un tumore.

Ma non è tutto qui. Camminare fa bene: cosa succede al cervello quando non ci muoviamo

Cosa succede al cervello quando non ci muoviamo

Il nuovo studio, condotto dagli scienziati dell’Università Statale di Milano e quelli dell’Università di Pavia, si è concentrato invece sugli effetti del prolungato stop muscolare sulle cellule staminali neurali.

Gli scienziati hanno scoperto che camminare e più in generale fare esercizi con le gambe fa bene al cervello stimolando la formazione di nuove cellule nervose. Al contrario, rimanere fermi a lungo, ad esempio durante le missioni spaziali o a causa di un riposo a letto per lunghi periodi, provoca alterazioni funzionali in molti organi del corpo umano, comprese modifiche della funzione neuromuscolare scheletrica. Secondo la nuova ricerca, infatti, viene alterata la neurogenesi ossia il processo di formazione di nuove cellule nervose a partire dalle cellule staminali neurali.

Sia gli astronauti che i pazienti affetti da patologie croniche, a causa della riduzione dell’attività dei muscoli, affrontano una compromissione delle prestazioni muscolari e cerebrali, influenzando quindi non solo il sistema motorio e metabolico ma anche il sistema nervoso.

Anche se lo studio è stato condotto sui topi, la ricerca ha avuto il merito di aver mostrato gli effetti del movimento delle gambe sul nostro cervello e sulla produzione di cellule staminali neurali.

Lo studio è stato pubblicato su Frontiers in Neuroscience.

LEGGI anche: