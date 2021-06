Camminare in casa ha gli stessi effetti benefici di farlo all’aria aperta. Parola di personal trainer

Camminare per 30 minuti al giorno nello stesso luogo può aiutare lo stesso a bruciare calorie? Secondo gli esperti sì: l’idea è di aumentare del 60-70% il battito cardiaco, e lo si può fare anche correndo nel proprio appartamento (la pandemia insegna).

Il movimento fisico svolto quotidianamente è la chiave per mantenersi attivi e in salute. Purtroppo, però, la pandemia ha costretto le palestre alla chiusura e ha limitato molto anche i nostri spostamenti all’aria aperta, con il conseguente impigrirsi di buona parte della popolazione. Molti si sono inventati allenamenti casalinghi per provare a non perdere i benefici dell’attività fisica, ma questi possono avere lo stesso effetto degli allenamenti all’aria aperta? Secondo gli esperti, l’efficacia è praticamente la stessa.

Una passeggiata di trenta minuti, anche se svolta avanti e indietro dentro casa, funziona e brucia calorie – spiega il personal trainer Utsav Ghosh. – Basta muoversi per bruciare calorie, sia che lo si faccia in un luogo aperto o che lo si faccia dentro casa. La chiave del dimagrimento è l’accelerazione del muscolo cardiaco che permette di bruciare le calorie anche senza un particolare equipaggiamento sportivo.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, bisognerebbe svolgere almeno 150 minuti di attività fisica (anche moderata) alla settimana per scongiurare il rischio di patologie croniche come diabete, obesità, problemi cardiovascolari, nonché tumori. L’assenza di movimento riduce la circolazione sanguigna, fa aumentare la pressione e i livelli di colesterolo cattivo nel sangue – condizioni altamente pericolose per la salute. Camminare è il modo più facile e meno faticoso per incrementare il tempo dedicato al movimento, e non importa se si cammina all’aria aperta o dentro casa – gli effetti benefici ci sono in ogni caso. Certamente camminare all’aria aperta, respirando ossigeno fresco e osservando la natura, offre ancora più benefici, ma i lunghi mesi costretti a casa dalla pandemia Covid-19 hanno fatto scoprire gli effetti positivi dell’attività fisica svolta a casa.

Secondo gli esperti, non è necessario camminare ininterrottamente per mezz’ora in giro per la casa. Bastano anche cinque minuti ripetuti molte volte al giorno. Visto che molte persone lavorano da casa in questo periodo, potrebbe essere un’ottima idea quella di concedersi una pausa dal lavoro sedentario ogni tanto e camminare per qualche minuto in giro per la casa.

Fonte: IndianExpress

