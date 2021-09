Trasforma la tua camminata in un allenamento HIIT ad alta intensità con questa routine di 10 minuti

6-8 minuti : torna a un ritmo costante. Dopo aver camminato a passo svelto per 2 minuti, dovresti sentire la frequenza cardiaca aumentare. Tornando al tuo ritmo costante di partenza, concedi al tuo corpo una breve pausa mentre ti muovi e bruci calorie prima di passare all’intervallo più intenso: ossia la camminata veloce. Mantieni il ritmo iniziale per altri 2 minuti.

8-9 minuti: camminata potente. Il power walk è il ritmo più intenso; per ottenere tutti i benefici è importante mantenere una forma corretta. Tieni le braccia piegate a un angolo di 90 gradi e muovile mentre cammini. Il braccio e la gamba opposti dovrebbero muoversi in avanti contemporaneamente. Ricorda di muovere i piedi dal tallone alla punta, facendo passi brevi a un ritmo veloce. Fare più passi in meno tempo è una parte importante della camminata sportiva e può aiutare ad aumentare il consumo di calorie. Power walk dura solo un minuto per cui assicurati di dare il massimo!