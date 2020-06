Via libera alle partitelle di calcetto e beach volley da lunedì. Riaprono anche le aree gioco

Da lunedì finalmente si potrà tornare in campo, anche per le partite di calcetto, basket, pallavolo e beach volley. Il nuovo Dpcm è il sogno che si avvera per tutti gli appassionati e gli atleti amatoriali di Italia.

Il premier Conte si appresta a firmare il via libera per gli sport, anche di contatto, con la cosiddetta Fase 3. Si potranno praticare anche boxe e arti marziali.

“A decorrere dal 15 giugno 2020 – si legge nella bozza del Dpcm visionata dall’Adnkronos – è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di governo delegata in materia di sport, la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui al periodo precedente per quanto compatibili”.

Rinviata invece di un mese l’apertura delle discoteche, che rimarranno chiuse fino al prossimo 14 luglio, in tutto il territorio nazionale.

“Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese sino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi”.

Da Lunedì riaprono anche o in sicurezza le aree gioco nei parchi e nelle ville comunali. Buone notizie per i bambini, tra i più insofferenti del lockdown, insieme all’avvio dei centri estivi.

“Consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura – si legge nel testo visionato dall’Adnkronos – ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia”.

