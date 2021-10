Bonus terme 2021: il 28 ottobre apre la piattaforma per gli stabilimenti termali, ecco quando possono registrarsi i cittadini

Gli stabilimenti termali che vogliono aderire all’iniziativa potranno registrarsi a partire dal prossimo 28 ottobre, mentre i cittadini dovranno attendere fino all’8 novembre per richiedere il bonus

In apertura, questa settimana, la piattaforma telematica per permettere agli stabilimenti termali distribuiti sul territorio nazionale di aderire all’iniziativa del governo Bonus Terme. Stanziati circa 53 milioni di euro per questa ennesima misura volta a risollevare diversi comparti dell’economia fiaccati dalle chiusure dovute alla pandemia da Coronavirus.

Gli stabilimenti termali che vogliono aderire all’iniziativa del Bonus possono registrarsi a partire dalle ore 12.00 del 28 ottobre 2021 sulla piattaforma telematica Invitalia (soggetto gestore della misura). Dopo l’avvio della piattaforma, sarà possibile per i cittadini consultare l’elenco degli stabilimenti termali accreditati che verrà pubblicato e aggiornato nelle sezioni dedicate presenti nei siti del MISE e di Invitalia.

Dal prossimo 8 novembre, poi, sarà possibile per i cittadini registrarsi sul sito del ministero dello Sviluppo economico (MISE) e fare richiesta per il Bonus Terme. Si tratta di un incentivo di valore massimo pari a 200 euro messo a disposizione dal governo da sfruttare per accedere ai servizi degli impianti termali sul territorio nazionale, che coprirà fino al 100% del servizio acquistato – entro il tetto massimo dei 200 euro (se il costo del servizio supera il tetto massimo del bonus, la parte eccedente sarà a carico del cittadino). Diversamente da altri tipi di incentivi stanziati dal governo, il Bonus Terme è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni e residenti nel nostro paese, senza limiti di ISEE e senza limiti legati al nucleo familiare – quindi chiunque può farne richiesta (QUI è possibile leggere i requisiti e le modalità di partecipazione).

Fonte: Invitalia

