Addio beach volley e “racchettoni”: vietati gli sport di squadra, anche all’aperto almeno per tutta l’estate

Ancora non sappiamo bene come sarà la nostra estate e se o come andremo al mare, ma sembra ormai praticamente sicuro che almeno per quest’anno dovremmo dire addio a beach volley e, in generale agli sport amatoriali di squadra, sulla sabbia e non. Banditi, dunque, calcio, calcetto, pallavolo, rugby, basket e tutti gli altri sport collettivi. E il blocco durerà almeno per tutto l’estate. Ma probabilmente anche oltre.

Nel Decreto Legge che sta per essere emanato dal Governo per delineare nel dettaglio la cosiddetta “fase due”, infatti, stando alle indiscrezioni apparse oggi sulle pagine di La Repubblica, scatterà il divieto assoluto e almeno per tutta l’estate di praticare sport di squadra, in palestra, ma anche all’aperto e, di conseguenza, anche sulla sabbia.

Addio, dunque, a partite di calcetto, ma anche a quelle di beach volley, beach soccer, beach tennis o racchettoni sulle spiagge italiane, con conseguenze pesanti anche sulla ripartenza del turismo, in particolar modo di quello “mordi e fuggi” che, in questa situazione, potrebbe dare una spinta a un settore, quello balneare, che più di tutti rischia il collasso.