Con questi workout di camminata, semplici e da fare ovunque, puoi fare il pieno di energia

L’allenamento e la sana alimentazione possono farti sentire energico e contrastare stress e fatica. Ecco 4 workout facili e adatti a tutti.

Allenarsi e seguire un’alimentazione sana è la chiave per sentirsi sani e pieni di energia.

Anche se può sembrare controproducente allenarsi quando ci si sente esausti, l’attività fisica può effettivamente farti sentire più sveglio e aiutare a eliminare lo stress. Quindi, se vuoi ricaricare le batterie la soluzione migliore è seguire abitudini sane, ossia mangiare bene e fare esercizio fisico. Questo, infatti, promuove due cambiamenti essenziali per la produzione di energia nel corpo: favorisce la circolazione e la creazione di più mitocondri.

Una buona circolazione aiuta a ossigenare il sangue, che raggiunge gli organi vitali come il cervello. A livello cellulare, i mitocondri convertono questo ossigeno e il cibo che consumi in energia. Quindi, se mangi bene senza saltare i pasti e ti alleni regolarmente, puoi aumentare notevolmente il tuo apporto energetico.

Per allenarti non ti occorre molto, bastano anche solo 30 minuti per sentirti pieno di energia; il nostro consiglio è scegliere di allenarti all’inizio della giornata in modo che le endorfine e la circolazione ti faranno sentire bene fin dall’inizio. Se ti alleni troppo tardi la sera, infatti, potresti avere difficoltà ad addormentarti poiché la temperatura corporea e la frequenza cardiaca sono elevate. (Leggi anche: Qual è l’ora migliore per allenarsi? Studio svela il momento più efficace per fare attività fisica)

Riscaldamento

Di seguito una semplice sessione di riscaldamento, da poter eseguire ovunque e in qualsiasi momento.

Cerchi con le braccia : sveglia il tuo corpo eseguendo cinque cerchi con le braccia in avanti, e cinque circonduzioni indietro.

Circonduzioni delle gambe : solleva la gamba destra, piega il ginocchio fino a formare un angolo di 90 gradi e ruota l’anca per spostare la gamba verso destra. Ripeti lo stesso movimento con la gamba sinistra per otto ripetizioni ciascuna.

Sollevamento dei polpacci: per preparare il passo e riscaldare i polpacci, posizionati vicino a un muro con le gambe divaricate alla larghezza delle spalle. Sposta il peso sugli avampiedi e solleva i talloni dal pavimento. Mantieni la posizione per alcuni secondi e torna indietro. Ripeti 10 volte.

Esercizio 1: step-up sul marciapiede

Per eseguire lo step-up pianta tutto il piede sulla superficie del marciapiede. Spingi il tallone destro per alzarti e tira il ginocchio sinistro verso il busto. Rimani in equilibrio e stabile sulla gamba di supporto, mentre ripeti il movimento per cinque volte, per poi cambiare lato. Per rendere l’esercizio più intenso aumenta la velocità di esecuzione. (Leggi anche: Felicità: aumenta se si fa sport con costanza)

Esercizio 2: affondo in camminata

Fai un passo avanti con la gamba destra e abbassati in un affondo. Il ginocchio anteriore dovrebbe essere all’altezza della caviglia, mentre il ginocchio posteriore sotto l’anca sinistra.

È importante che i passi siano naturali e non troppo lunghi o troppo corti. Continua ad alternare le gambe e cammina in avanti per 10 passi, completando cinque affondi su ciascun lato.

Esercizio 3: camminata veloce

Usa l’orologio per cronometrare 60 secondi di camminata veloce. Ricorda di mantenere la postura corretta, evita di atterrare con forza sui piedi e tieni lo sguardo in avanti. (Leggi anche: Camminare anche solo 1000 passi in più al giorno ti allunga la vita. La conferma in questo studio)

Esercizio 4: corsa sul marciapiede

Su un marciapiede simula una sorta di corsa veloce, battendo rapidamente i piedi sul bordo. Muovi le braccia per esercitare tutto il corpo. Esegui l’esercizio per circa 20 minuti.

