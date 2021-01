Incredibile! Alex Zanardi ha ripreso a parlare: “nessuno ci credeva”

Dopo i primi segnali di risveglio di poche settimane fa, Alex Zanardi ha ripreso a parlare.

Ce lo comunica Federica Alemanno, la neuropsicologa che al San Raffaele di Milano segue il campione di handbike travolto da un terribile incidente vicino a Siena lo scorso anno.

“È stata una grande emozione quando ha iniziato a comunicare, nessuno ci credeva. Lui c’era! E ha comunicato con la sua famiglia”, ha detto Alemanno, che a lungo ha tenuto la mano del campione mentre si stava risvegliando nella sua stanza d’ospedale.

La chirurgia da svegli, come spiega la dottoressa esperta in awake surgery, è una tecnica molto particolare che si fa in pochissimi centri in Italia e ha come obiettivo quello di garantire al paziente la migliore qualità di vita possibile dopo un’inevitabile intervento chirurgico.

"Alex è tornato a parlare, è stata una grande emozione quando è successo, nessuno ci credeva. Lui c’era! E ha comunicato… Posted by Che tempo che fa on Wednesday, January 13, 2021

Il grande campione ex pilota di Formula 1, quindi, sta lentamente recuperando le funzioni vitali. Nel 2001 era riuscito a sopravvivere a un incidente automobilistico in Germania, in seguito al quale fu costretto all’amputazione delle gambe. Era poi tornato a correre, in auto e sulla handbike, con cui ha vinto quattro ori e due argenti alle Paralimpiadi.

Il 19 giugno scorso è stato coinvolto in un drammatico incidente proprio sulla sua handbike.

Dopo gli ultimi aggiornamenti positivi di settembre scorso, quando Zanardi fu sottoposto con successo a una ricostruzione cranio-facciale in seguito alla quale riusciva a rispondere “a stimoli visivi e acustici”, le sue prime parole di oggi lasciano una speranza immensa.

