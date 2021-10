A Milano sta per aprire la Bebe Vio Academy, dove lo sport è accessibile a tutti (e gratis)

La campionessa paralimpica Bebe Vio sta per realizzare un altro dei suoi sogni ambiziosi: dare vita ad un luogo in cui lo sport è davvero inclusivo. Stiamo parlando della Bebe Vio Academy che aprirà a breve a Milano, un bellissimo progetto che ha come obiettivo la promozione dell’attività sportiva paralimpica e anche l’integrazione.

Vorrei far crescere il movimento Paralimpico in Italia – spiega la giovane atleta – Il mio sogno è che raggiunga, entro 8 anni, lo stesso livello di quello Olimpico. Questo richiederà uno slancio culturale, un cambio di mentalità e tanta energia che arriverà soprattutto dai bambini.

Il progetto, nato da un’idea della schermitrice italiana, in collaborazione con Nike, è portato avanti dall’Associazione art4sport ONLUS.

“I bambini con disabilità fisiche che aderiranno al progetto avranno la possibilità, per alcuni mesi all’anno, di sperimentare cinque diverse discipline sportive paralimpiche, il tutto in maniera integrata con bambini e ragazzi senza disabilità” spiegano i promotori dell’iniziativa.

Video lancio Bebe Vio Academy Lo sport ci ha fatto capire che possiamo fare qualsiasi cosa. Che ogni abilità è unica. E tale rimane!Con #WEmbrace SPORT abbatteremo le barriere nello sport: per la prima volta atleti con e senza disabilità giocheranno nella stessa squadra.Con la #BVA porremo le basi per il futuro, affinché questo concetto entri a far parte della nostra quotidianità.Perché quando giochiamo, facciamo tutti parte dello stesso team. Posted by Associazione art4sport ONLUS on Thursday, September 16, 2021

Le iscrizioni sono aperte a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Chi si iscrive all’accademia potrà praticare 5 diversi sport: scherma in carrozzina, sitting volley, basket in carrozzina, atletica paralimpica e calcio amputati. Gli allenamenti si svolgeranno in due impianti messi a disposizione dal comune di Milano: il Centro Sportivo Iseo e il Bicocca Stadium.

Inaugurazione e giorni e orari delle lezioni

La Bebe Vio Academy sarà inaugurata il 26 ottobre e sarà aperta anche ai giovani senza disabilità che vogliano sperimentare alcune discipline sportive nella versione paralimpica perché lo sport è un mezzo di integrazione, potente come pochi.

La prima season dell’Academy avrà luogo tra novembre 2021 e giugno 2022 e sarà suddivisa in due sessioni di allenamento: da novembre 2021 a febbraio 2022 e da marzo 2022 a giugno 2022.” – si legge sul sito dell’Accademia – Ci saranno due allenamenti a settimana che permetteranno ai partecipanti di sperimentare tutti gli sport coinvolti.

Gli allenamenti si svolgeranno nei seguenti giorni: martedì e giovedì dalle 14.45 alle 17.00 presso il Centro Sportivo Iseo e Bicocca Stadium. Come da disposizioni governative per poter partecipare all’Academy, è necessario esibire il Green Pass (tranne per i minori sotto i 12 anni).

Per altre informazioni sulle modalità di iscrizione e sui corsi è possibile consultare il sito della Bebe Vio Academy

Fonti: Bebe Vio Academy

