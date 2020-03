Coronavirus: i “veri eroi siete voi”, il Parma calcio dona 25mila euro al reparto malattie infettive dell’Ospedale Maggiore

Il Parma calcio è vicino a chi soffre e a chi lavora per allontanare il pericolo coronavirus. Il club ha donato 25mila euro al Reparto di malattie infettive dell’Ospedale Maggiore della città.

La dedica della società è davvero commovente. La donazione infatti servirà ai “veri eroi”, quelli che in queste settimane fatti di concitazione, paura e anche allarmismo, stanno fronteggiando in prima linea il coronavirus e le persone che ne sono state colpite.

“In questi giorni i veri eroi non sono calciatori, allenatori, sportivi e atleti, ma quelle persone che si stanno sacrificando in prima linea, in silenzio e senza sosta per aiutare tutti noi a superare la complessa situazione sanitaria attuale. Medici, infermieri, ricercatori, operatori sanitari, autisti. Sono loro la squadra più forte di Parma” si legge nel comunicato ufficiale rilasciato dalla società.