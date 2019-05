Inaugurato il volo dell’angelo in Costiera Amalfitana, sul fiordo più bello d’Italia

I posti più incantevoli della costiera amalfitana da oggi si potranno ammirare anche dalle nuvole. Una Zip-line collegherà infatti Furore a Conca dei Marini e lascerà volare sospesi tra mille emozioni.

Dalla località Schiato fino a punta Tavola, a picco sul fiordo di Furore, sarà possibile compiere un Volo dell’angelo in perfetto stile, in quello che è considerato a ragione uno dei luoghi più incantati sul mare campano: il fiordo o “vallone di Furore” è una profonda spaccatura nella roccia formatasi grazie al lavoro di un torrente quasi sempre secco, lo Schiato, che scende dal bordo dell’altopiano di Agerola.

È in questo posto che le rocce a strapiombo e la vegetazione, le casupole e i murales colorati rendono il paesaggio suggestivo in un’atmosfera davvero unica.

E ora una chicca in più: l’impianto della Zip-line, con stazione di partenza nella località Schiato (Comune di Furore) e di arrivo in località Punta Tavola, consentirà di scivolare gradatamente verso il mare, con la sola forza di gravità, agganciati in tutta sicurezza ad un’apposita imbracatura e a un cavo di acciaio.

Un viaggio eccitante tra cielo e terra che vale la pena fare almeno una volta nella vita. Qui trovate tutte le informazioni per prenotare il vostro volo.

