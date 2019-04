Fare sport renderebbe più felici dei soldi. Parola di Oxford e Yale

La felicità è nello sport e non nei soldi.

Meglio un po’ di sano sport o soldi a sufficienza da spendere per fare e comprare quello che più ci piace? La risposta potrebbe non essere scontata. Secondo uno studio a farci davvero felici è l’attività fisica praticata in maniera moderata, ma regolare.

Le persone attive fisicamente hanno meno probabilità di sentirsi infelici rispetto a quelle più sedentarie. La chiave della felicità è dunque nello sport, almeno secondo i risultati di una ricerca presentata da un team delle università di Yale e Oxford.

I benefici dell'attività fisica sulla nostra salute sono stati dimostrati già diverse volte ma in questo caso i ricercatori hanno scoperto che praticare sport ha effetti benefici anche sull’umore e il grado di felicità (in realtà vi avevamo già parlato di una ricerca che era arrivata più o meno agli stessi risultati).

Secondo lo studio pubblicato su The Lancet, le persone che praticano regolarmente attività fisica si sentono di umore nero solo 35 giorni all'anno, contro i 53 di chi invece è inattivo. Il denaro, al contrario, non fa la felicità. Per arrivare a sostenere questa tesi, i ricercatori hanno studiato le abitudini fisiche e l'umore di oltre un milione di cittadini americani.

Ai partecipanti è stata posta in particolare la domanda: "Quante volte ti sei sentito male a livello mentale negli ultimi 30 giorni, ad esempio a causa di stress, depressione o problemi emotivi?".

Le risposte sono state confrontate poi con il livello di attività fisica e sport compiuto da ciascuno. Si è notato così che le persone che sono fisicamente attive (che non vuole dire solo correre, andare in bicicletta o in palestra ma anche che si dedicano ai lavori in casa o falciano il prato) si sentono meglio rispetto a quelle più pigre e al pari di chi guadagna almeno 25mila dollari l'anno (netti). Anche i soldi dunque aiutano l'umore ma devono essere molti! Lo sport è decisamente un mezzo più alla portata di tutti per essere felici.

Tuttavia non bisogna esagerare. Come ha dichiarato Adam Chekroud della Yale University, autore dello studio, in una intervista:

"La relazione tra la durata dello sport e il carico mentale è a forma di U”

Ciò concretamente significa che chi si allena per più di 3 ore avverte maggiore malessere mentale di chi pratica attività in maniera più moderata. Idealmente, secondo i ricercatori, ci si dovrebbe dedicare allo sport in tre, quattro o cinque sessioni da 30 a 60 minuti a settimana.

Meglio poi concentrarsi su attività di gruppo, come gli sport di squadra, i cui effetti benefici sono superiori rispetto a quelli individuali.

Che ne pensate? E’ davvero lo sport a fare la nostra felicità?

