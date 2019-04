La bambina che ha scritto una lettera alla Panini per fare un album di figurine di calcio femminile

Ha solo otto anni, ma ha le idee ben chiare e molto coraggio. Vuole un album di figurine anche per il calcio femminile, e per questo ha scritto una lettera direttamente alla Panini.

Nuria Cebrián Bernabe, infatti, è una grande tifosa di calcio femminile, in particolare del Levante, seguitissimo team ‘in rosa’ di Valencia, Spagna, che milita nella Primera División della Liga de Fútbol Femenino, indicata anche come Liga Iberdrola.

Per questo vorrebbe avere la possibilità di collezionare le figurine delle sue eroine preferite, e non solo delle giocatrici del Levante, ma anche di quelle di altre squadre.

Così le ragazze potranno finalmente diventare "famose come i ragazzi", perché anche loro sono fortissime quanto i colleghi maschi, spiega nella missiva scritta a mano, che conclude con un saluto e un "ragazze al potere!". Per questo si è rivolta direttamente alla celebre casa editrice specializzata nella pubblicazione di figurine e fumetti.

A spronare la piccola tifosa c’è sua madre, Pilar Barnaba, che ha postato la lettera della figlia sui social network. Anche lei pensa che sia ingiusto trovare figurine solo dei giocatori, e non delle giocatrici.

In un mondo in cui c’è ancora chi pensa che il calcio sia uno sport da maschi, poter sfoderare un album di calciatrici sarebbe davvero molto utile per demolire i retaggi sessisti. E se ci fosse quell'album al femminile, Nuria lo direbbe alle sue amiche e "invece di collezionare adesivi delle bambole LOL Surprise, lo farebbero con le ragazze del calcio".

La Panini non ha ancora risposto alla lettera della bambina.

Che dite, facciamo un album con le calciatrici? Cosa stiamo aspettando ancora?

