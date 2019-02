Vincitrice dell’oro nella tappa di Coppa del Mondo di scherma a Sharja, Bebe Vio ha dedicato la sua vittoria a Manuel Bortuzzo

“A chi cade ma si rialza”, e lei lo sa benissimo come ci si sente quando la vita cambia in un attimo. Lei, Bebe Vio, di lotte ne ha affrontate tante e ora, con la vittoria al fioretto azzurro al Mondiale di scherma paralimipica, il suo pensiero va subito a Manuel Bortuzzo.

Ha fatto scalpore e suscitato parecchia rabbia la storia di Manuel, il ragazzo rimasto paraplegico dopo che un colpo di pistola gli ha tolto anche il sogno di un futuro da asso del nuoto. O comunque nei termini in cui sperava.

Ma Manuel ha voglia di vivere da vendere e non si è arreso un attimo: il suo obiettivo è rimasto quello di non tornare in acqua più forte di prima, “lì dove ogni dolore si fa meno intenso”. E pochi giorni dopo l’accaduto la giovane promessa del nuoto italiano ha dichiarato: “Non so perché, ma la prima persona che mi è venuta in mente in questi giorni è stata Bebe Vio”.

E Bebe non si è fatta attendere e in un messaggio su Instagram ha festeggiato il trionfo nella gara di fioretto femminile, categoria B, del circuito di Coppa del Mondo di scherma paralimpica, dedicando la vittoria “ a tutti quelli che cadono ma appena possono si rialzano e riprendono a correre... o a nuotare! Daje Manuel!!! ”.

E i ringraziamenti di Manuel Bortuzzo sono subito arrivati: “ Grazie di cuore, sei stata un mio grande punto di riferimento morale, spero di vederti dal vivo un giorno ”.

Bravi ragazzi! Che il vostro coraggio sia da esempio a tanti che fanno fatica a rialzarsi!

