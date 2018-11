L'Italia del karate brilla ai Mondiali 2018 di Madrid conquistando ben 7 medaglie: un oro, un argento e cinque bronzi. Un enorme passo in avanti visto che siamo passati dal 15° posto della precedente edizione al 5°.

Risultati importanti anche perché hanno permesso all'Italia di fare un passo avanti nel cammino di qualificazione verso le Olimpiadi di Tokyo 2020.

A conquistare l'oro nei -60kg è stato Angelo Crescenzo, che ha sconfitto il giapponese Naoto Sago con uno spettacolare ippon a pochi secondi dalla fine. Al WiZink Center spagnolo conquista il titolo mondiale al suo esordio individuale. Il 25enne campano è anche il primo italiano della storia a laurearsi Campione del Mondo nei -60 kg.

Una lotta all'ultimo istante visto che Crescenzo ha letteralmente strappato l’oro dalle mani del giapponese a 5 secondi dal termine, con una tecnica di gamba che gli ha permesso di ribaltare il risultato.

“Ancora non mi sembra vero, è un sogno che diventa realtà. Il calcio? È stato istintivo, la lucidità è stata la chiave del mio intero percorso iridato” dice dopo la gara.

A conquistare la medaglia d'argento nei -75kg è stato Luigi Busà, veterano alla sua sesta finale mondiale: già due volte Campione del Mondo, è stato battuto dall’iraniano Bahman Asgari Ghonchen per 1-0:

“La vittoria era alla mia portata, ma complimenti al mio avversario. Conquistare il mio terzo titolo sarebbe stato il coronamento di un Mondiale per me da protagonista, ma sono comunque felice. Punto ai Giochi e so che ce la farò”.