Che impresa! La nazionale femminile di volley sconfigge anche il Giappone, conquistando le semifinali del Mondiale e centrando anche la decima vittoria consecutiva.

Un rullino di marcia da far impallidire quello delle ragazze di mister Mazzanti, che dopo l'accesso alla Final Six, ottenuto battendo la Russia e dopo la vittoria contro gli Usa, oggi hanno di nuovo replicato.

A Nagoya, nella terza fase del Campionato Mondiale 2018, la nazionale italiana femminile ha battuto il Giappone 3-2 (25-20, 22-25, 25-21, 19-25, 15-13) e ha conquistato l’accesso alla semifinale.

Nonostante le situazioni di svantaggio e i 2 set persi, le ragazze non hanno mai perso la concentrazione e hanno sbaragliato le giapponesi.

Per le azzurre si tratta delle quarta semifinale iridata della propria storia dopo il 2002, 2006 e 2014. Cina e Olanda, protagoniste dell'altro girone, sono le altre due semifinaliste.

Ancora eccezionale Paola Egonu, top scorer del match con 36 punti, davanti a Miryam Sylla 19 punti. A muro, fondamentale il contributo di Anna Danesi (5 quelli vincenti), affiancata da Cristina Chirichella (11 punti).

Curiosità. Il mister Davide Mazzanti ha festeggiato alla grande il suo 42esimo compleanno.

Tabellino: Italia – Giappone 3-2 (25-20, 22-25, 25-21, 19-25, 15-13)

Italia: Sylla 19, Danesi 13, Malinov 2, Bosetti 7, Chirichella 11, Egonu 36. Libero: De Gennaro. Cambi, Pietrini 1, Parrocchiale. N.e: Nwakalor (L), Ortolani, Lubian, Fahr. All. Mazzanti

Giappone: Koga 16, Araki 17, Kurogo 3, Shinnabe 15, Okumura 6, Tashiro 1. Libero: Kobata. Tominaga, Inoue (L), Nagaoka 2, Uchiseto. N.e: Iwasaka, Shimamura. All. Nakada

Risultati

15 ottobre:

Olanda-Stati Uniti 3-2 (30-32, 15-25, 25-22, 25-15, 15-9),

Italia-Giappone 3-2 (25-20, 22-25, 25-21, 19-25, 15-13)

Classifiche

Pool H: Cina 1V 2p, Olanda 1V 2p, Stati Uniti 0V 2p.

Pool G: Serbia 1V 3p, Italia 1V 2p, Giappone 0V 1p.

I prossimi appuntamenti

Domani è in programma la sfida con la Serbia per aggiudicarsi il primo posto della Pool G. Le semifinali per le medaglie si disputeranno a Yokohama venerdì 19 ottobre.

16 ottobre, ore 9.10, Italia-Serbia (diretta su Rai2)

16 ottobre, ore 12.20 Olanda-Cina (diretta su Raisport + Hd).

Tutti incollati alla TV per seguire l'impresa storica delle azzurre!

Francesca Mancuso

Foto Rubin/Fipav