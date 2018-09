Lo sport fa bene alla salute, lo sanno anche i bambini. Ma c'è una pratica, in particolare, che aiuterebbe addirittura a vivere più a lungo. È il tennis.

Lo rivela un nuovo studio condotto dal dott. James O'Keefe, cardiologo del Mid Heart Institute di Saint Luke. Secondo il medico, anche se fare movimento è sempre salutare, alcuni sport hanno effetti ancora più importanti per il corpo.

Lo studio è stato condotto sui dati di circa 8.500 adulti che facevano parte di una precedente ricerca condotta a Copenhagen. Tutte le persone erano bianche e nessuna aveva una storia di malattie cardiache, ictus o cancro, quindi i risultati potrebbero essere limitati a questa popolazione ristretta.

I partecipanti hanno risposto a un questionario sulla salute e sullo stile di vita, che includeva domande sul tipo e sulla frequenza dell'attività fisica. Essi sono stati monitorati dai ricercatori per circa 25 anni, durante i quali circa 4.500 persone sono morte.

Anche se molti di loro avevano riferito di svolgere più tipo di sport ogni settimana, gli scienziati hanno chiesto di designarne uno come principale. Studiando le risposte per cercare associazioni con la longevità e adattandole al background socioeconomico, all'educazione e al consumo di alcolici, gli scienziati sono giunti a una serie di conclusioni.

I risultati

Rispetto alle persone sedentarie, coloro che praticano il tennis come forma principale di esercizio fisico potrebbero aspettarsi di vivere 9,7 anni in più, seguiti da coloro che praticano badminton (6,2 anni), calcio (4,7 anni), ciclismo (3,7 anni), nuoto (3,4 anni), jogging (3,2 anni), ginnastica ritmica (3,1 anni) e palestra (1,5 anni).

La durata della pratica sportiva secondo gli scienziati non ha influito necessariamente sui benefici della longevità. In generale, chi giocava a tennis praticava circa 520 minuti di attività fisica a settimana e usava la racchetta per circa 100 di quei minuti. La palestra è finita ultima in termini di longevità, anche se i frequentatori avevano riferito il maggior numero di tempo trascorso a praticate sport: quasi 600 minuti in totale, di cui 150 in palestra.

Meglio gli sport di squadra

Altri studi avevano già dimostrato che le persone che praticano sport di squadra sono più avvantaggiate rispetto agli atleti "solitari".

L'interazione sociale coinvolta negli sport con un partner e una squadra potrebbe aumentare i numerosi benefici dell'attività fisica, aggiungendo più anni alla nostra vita rispetto agli esercizio da soli. Per questo, tennis, badminton e calcio sono tutti migliori per la longevità rispetto al ciclismo, il nuoto, al jogging e all'allenamento in palestra, secondo la ricerca.

"Per il benessere mentale e fisico e la longevità, stiamo capendo che le nostre connessioni sociali sono probabilmente la caratteristica più importante di una vita lunga, sana e felice ", ha detto il dott. James O'Keefe.

Lo studio è stato pubblicato su Mayo Clinic Proceedings.

Francesca Mancuso