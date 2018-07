Mentre ancora si celebra Pippo Tortu, che a soli 20 anni ha superato nei 100 m il record di Mennea, c'è un'altra Italia dello sport che gioisce. È quella degli Over 70 di basket che ha appena conquistato la medaglia d'argento nei Campionati europei MaxiBasket 2018, che si sono appena conclusi in Slovenia.

L’Italia Over 70 è al secondo posto d'Europa, superata dalla Russia in finale. Una prestazione lodevole quella della squadra che non ha mai mollato dimostrando grinta da vendere. Nonostante il vantaggio iniziale, i russi sono tornati in testa con una serie di tiri da fuori ma la voglia di farcela degli over 70 italiani ha ribaltato inizialmente il risultato, chiudendo avanti il primo quarto 10-12.

Purtroppo gli avversari erano davvero fortissimi e hanno dominato la gara, anche se nel finale con un soprassalto d’orgoglio gli azzurri hanno ridotto lo scarto chiudendo il match 52-44.

Non solo over 70

A brillare nel firmamento europeo del Maxibasket sono state anche altre 3 squadre, che hanno vinto altrettanti argenti. Nelle finali infatti la Over 50 di coach Bucci ha sfiorato l'oro, perde sulla sirena contro i padroni di casa della Slovenia. Stessa sorta è toccata alla squadra Over 40 battuta. Anche gli Over 45 hanno conquistato il secondo gradino del podio, in finale, contro il Montenegro.

A dimostrazione che lo sport non ha età. Non ci sono limiti, se non quelli imposti da problemi di salute e dalla forza di volontà.

E i nostri “ragazzi” del basket lo hanno appena dimostrato.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso

Foto