Italia campione del mondo nella FIBA 3x3 World Cup. Nel silenzio generale scandito dall'assenza della nazionale maschile di calcio dai Mondiali di Russia 2018, le Azzurre hanno conquistato l'oro a Manila in occasione dei mondiali di basket 3x3.

È la prima volta che la Nazionale italiana di pallacanestro conquista un titolo iridato. E' una vittoria importante eppure è passata quasi sotto silenzio. Una vera e propria impresa che ha visto come protagoniste Marcella Filippi, Rae Lin D’Alie, Giulia Ciavarella e Giulia Rulli, che grazie alla guida della loro allenatrice Angela Adamoli sono diventate Campionesse del Mondo, sconfiggendo una dietro l’altra, Stati Uniti, Cina e Russia.

L’Italia ha prima sconfitto gli Stati Uniti (17-14) e poi ai supplementari ha battuto la squadra della Cina (15-13) con i liberi della capitana Filippi. In finale si è scontrata con la Russia, vincitrice della passata edizione dei Mondiali, passando in vantaggio grazie ai due punti di Marcella Filippi e chiudendo poi 16-12.

“ E’ un sogno che si è avverato. Le ragazze saranno le prime per il basket a ricevere il Collare d’Oro del CONI, la massima onorificenza dello sport italiano. C’è gioia, c’è soddisfazione, ma anche la consapevolezza del lavoro serio svolto nel settore 3x3 dal presidente d’onore Fausto Maifredi, dai due vicepresidenti Gaetano Laguardia e Mara Invernizzi, e dalle nostre ragazze straordinarie con una stupenda allenatrice come Angela. Sono state bravissime. Hanno battuto Nazionali come USA, Cina, Russia che sono le colonne della pallacanestro. Hanno sicuramente meritato il titolo ” ha detto il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci.

Un riconoscimento più che meritato, considerando anche che la squadra si è formata quest’anno e che si è conosciuta giorno dopo con tanto impegno e abnegazione, come ha ricordato il mister Adamoli:

“Abbiamo saputo reagire nei momenti di crisi. Rae è il nostro motorino, Ciavarella e Rulli sembrava che giocassero da sempre a 3x3 mentre erano all’esordio, e Marcella Filippi, la nostra capitana, è stata eccezionale e ci ha portati in finale con i tiri liberi decisivi contro la Cina”.

Cos'è il 3x3

Si tratta di una variante della classica pallacanestro, in cui si gioca su un lato del campo con squadre formate da 3 persone più un cambio per squadra. Dal 2007 la FIBA ne organizza i Mondiali, gli Europei e il World Tour. Si tratta di una disciplina poco conosciuta ma che adesso, grazie anche alla lodevole impresa delle nostre sportive, potrà diffondersi. La conquista del Mondiale proietta la Nazionale Italia verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, visto che il 3×3 è una delle nuove discipline che debutterà alle Olimpiadi Giapponesi.

Lo sport al femminile brilla in campo internazionale

Ragazze che meritano di più, non solo sotto il profilo mediatico. A differenza dei colleghi uomini, infatti, esse non sono considerate professioniste e non hanno, come loro, un contratto di lavoro.

Eppure negli ultimi tempi sono le donne ad aver regalato i risultati più significativi a livello internazionale, dalla Nazionale Femminile di calcio che ha conquistato da poco la qualificazione ai mondiali di Francia alle farfalle della Nazionale Italiana di ginnastica ritmica, che in Spagna hanno conquistato l'argento nel concorso generale a squadre e il titolo assoluto di Squadra Vice Campione d’Europa 2018.

Un'Italia al femminile che brilla, che diverte, che incanta e che sta eclissando i risultati conquistati dai colleghi uomini.

