C'è un'Italia che vince, che conquista i mondiali e che fa emozionare. A pochi giorni dall'inizio di Russia 2018, dove la nazionale di calcio maschile sarà tra gli assenti illustri, quella al femminile brilla regalando un risultato storico: la qualificazione ai mondiali di Francia.

Venerdì 8 giugno l'Italia ha sconfitto il Portogallo 3-0 nella splendide cornice di Firenze, dove le Azzurre sono state festeggiate dai numerosi tifosi accorsi allo stadio Franchi.

A segnare le tre reti sono state Cristiana Girelli e Cecilia Salvai nel primo tempo e Barbara Bonansea nella ripresa.

“È un risultato straordinario, una grandissima emozione che fa bene a tutto il calcio italiano” sono le parole del Commissario straordinario Roberto Fabbricini al fischio finale della partita venerdì ha permesso alla Nazionale italiana delle donne di accedere ai Mondiali che si disputeranno il prossimo anno in Francia. Una competizione alla quale la Nazionale Femminile mancava da due decenni e che anche per questo ha un sapore ancora più dolce.

Una vera e propria marcia trionfale è quella che ha condotto l'Italia al Mondiale con 7 vittorie in altrettante partite, 18 gol fatti e solo 2 subiti e il primo posto nel girone di qualificazione, con ancora una partita da giocare, a settembre col Belgio.