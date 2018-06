Non servono 10mila passi al giorno, come suggerito da app e programmi per il fitness. Basta fare quotidianamente una camminata veloce di 10 minuti per aiutare a ridurre il rischio di diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e alcuni tipi di cancro.

Secondo un nuovo studio condotto dal Public Health England e dal Royal College of GPs, una semplice camminata veloce permette di fare aumentare la frequenza cardiaca e di respirare più velocemente, non bisogna per forza correre o imporsi estenuanti allenamenti con tanto di contapassi. Bastano appena 10 minuti di camminata veloce al giorno per introdurre un tipo di attività fisica di intensità moderata e ridurre il rischio di morte prematura fino al 15%.

Per spingere a svolgere attività fisica di intensità moderata ogni giorno, gli esperti di salute del Regno Unito incoraggiano ad aumentare l'intensità della camminata in qualunque momento della nostra giornata, piuttosto che concentrarsi solo sulla distanza o sul numero di passi.

Un sondaggio condotto dal Public Health England sull'attività fisica ha scoperto che molti adulti faticano ad accettare l'esercizio fisico, la maggior parte per mancanza di tempo (31%), di motivazione (27%) o ancora per la troppo stanchezza (25%)

La metà pensa che siano necessari più di 240 minuti di esercizio a settimana per vedere i benefici per la salute generale, quasi il doppio dell'orientamento raccomandato dai medici, pari a 150 minuti a settimana, mentre 1 su 7 (il 15%) pensa che sia necessario fare sport per 420 minuti a settimana (un'ora al giorno). Inoltre, quasi 9 inglesi su 10 (87%) dicono che camminano più di 10 minuti al giorno, tuttavia, poco più della metà (54%) lo fa a un ritmo sostenuto.

Il professor Paul Cosford, direttore medico del PHE, ha spiegato:

“Gestire tutte le pressioni della vita quotidiana può far sì che l'esercizio fisico passi in secondo piano, ma inserire una camminata veloce nella routine quotidiana è un modo semplice per diventare più attivi”.

La professoressa Helen Stokes-Lampard, presidente del Royal College of GPs, ha aggiunto:

“Piccoli, spesso semplici, cambiamenti nello stile di vita possono avere un impatto davvero positivo sulla nostra salute e sul benessere, quindi qualsiasi cosa che incoraggi i pazienti a vivere meglio e a muoversi di più è una buona cosa. C'è stato un aumento sostanziale nel numero di pazienti che hanno sviluppato condizioni multiple a lungo termine negli ultimi anni e molti di questi, incluso il diabete di tipo 2 e le malattie cardiache, sono collegati al fatto di non essere abbastanza attivi”.

Che sia durante il ritorno a casa dal lavoro o quando portiamo a spasso il cane, cerchiamo di concederci 10 minuti di camminata a passo sostenuto. I benefici sono innegabili. Non ci sono scuse.

