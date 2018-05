Il meteo riserva sempre delle sgradite sorprese per il 1° maggio, solitamente dedicato alle gite fuori porta con gli amici.

Meglio organizzarsi con un piano B, per non rinunciare al divertimento in compagnia degli amici.

1) Preparare le bombe seme per il prossimo Sunflower Guerrilla Gardening Day



Torna l'appuntamento con l'International Sunflower Guerrilla Gardening Day, una giornata dedicata al guerrilla gardening e ai girasoli. Tutti possono partecipare piantando semi di girasole in vaso, in giardino, ma soprattutto nelle aree verdi abbandonate o poco curate delle città in cui viviamo. Per realizzare le vostre bombe seme vi serviranno semi di girasole, argilla e terriccio.

Seguite il nostro video-tutorial per scoprire come creare le bombe seme in pochi minuti.

2) Swap Party

Con il cambio di stagione si avvicina il momento di rinnovare il guardaroba. Per farlo non serve di certo spendere una fortuna. Ognuno di noi conserva nei cassetti e nell'armadio dei vestiti che ormai non indossa più da tempo. Ecco dunque il momento giusto per organizzare uno Swap Party. Ognuno porterà con sé gli abiti - o gli accessori, ad esempio le borse - che non indossa o usa più e potrà dare il via allo scambio con gli altri presenti. Sarà un bel modo per divertirvi anche in caso di pioggia e in men che non si dica avrete a disposizione dei jeans o delle t-shirt perfette per voi. Lo scambio si può estendere anche ad altri oggetti, oppure a pasta madre, granuli di kefir o semi per coltivare l'orto.

3) Laboratorio di Autoproduzione

Avete amici abili nell'autoproduzione? Qualcuno di voi sicuramente saprà preparare il pane in casa con la pasta madre, oppure le marmellate, le torte, i cosmetici naturali o i detersivi fai-da-te. Se non siete ancora riusciti a contagiare i vostri amici con la vostra passione per l'autoproduzione, potrebbe essere il momento giusto. È sufficiente avere a disposizione una cucina per mettervi all'opera. E se dovesse smettere di piovere, potrete approfittare per organizzare una bella merenda al parco o in giardino, con le delizie che avrete preparato.

4) Laboratori di Riciclo Creativo

Ecco un'idea perfetta per chi si ritrova con la famiglia o con gli amici che hanno dei bambini. Sarà bellissimo coinvolgere grandi e piccoli in un laboratorio di riciclo creativo. Potrete prendere spunto da uno dei nostri numerosi articoli dedicati all'argomento per provare a riciclare i barattoli di vetro, i vasetti dello yogurt, le cassette della frutta, i vecchi bottoni, le scatole di scarpe, le bottiglie di plastica e tanto altro ancora.

5) Giochi da Tavolo

Con l'arrivo di Tablet e videogames, i giochi da tavolo negli ultimi anni sono stati accantonati. È il momento di andare alla ricerca di ciò che potrebbe essere rimasto in cantina o in soffitta. I giochi da tavolo più classici sono un divertimento da riscoprire sia per i bambini che per i grandi, a partire dal classico Gioco dell'Oca, fino allo Scarabeo, al Paroliere e al Trival Pursuit. Potrete organizzare dei veri e propri tornei a squadre. E se siete alla ricerca di un gioco da tavolo particolarmente stimolante, provate Dixit. A partire da carte illustrate i giocatori si trasformano in narratori per creare insieme storie appassionanti.

E se dovesse splendere un magnifico sole, ovviamente queste piccole idee potrete rimandarle alla prossima giornata triste e uggiosa che ogni tanto la primavera ci riserva.

Marta Albè