Un bambino ferma una partita per difendere l’arbitro donna dagli insulti sessisti

Si chiama Diego Pablo Hernàndez, ha 11 anni, e senza esitazione ha difeso Ana López, arbitro donna, dagli insulti maschilisti che le sono stati rivolti durante una partita di calcio da alcuni tifosi.

“Non vedete che sta piangendo? Fermi! Fermi!“, ha urlato il bambino, portiere dell’Avilès Stadium, squadra giovanile delle Asturie. E avvicinandosi alla 19enne Ana, le ha rivolto parole di incoraggiamento, “Lo stai facendo bene“, come riporta El Comercio.

Ana ha dichiarato di aver già assistito in precedenza a scene simili e di aver sentito uomini affermare che il calcio non è cosa da donne:

“E’ un’ingiustizia, non capisco cosa succede quando c’è di mezzo lo sport. No so perché le persone si esprimono così davanti ai bambini. Non è la prima volta che sento una cosa del genere. Una volta dissero che il calcio è un gioco per uomini e che non avrei dovuto arbitrare la partita. Questo non deve accadere”.