I bambini che si divertono con una giostra di fortuna e ci insegnano che la felicità è nelle cose semplici

Un video che mostra tre bambini che si divertono su una giostra improvvisata ha conquistato il cuore di migliaia di utenti sui social.

I nostri bambini hanno l’opportunità di divertirsi in parchi giochi attrezzati ma non in tutto il mondo la situazione è la stessa. La maggior parte dei bambini, nei paesi più poveri, ogni giorno si inventa giochi di fortuna con quello che c’è a disposizione: terra, sassi, legnetti, ecc.

È diventato virale in questi giorni un video condiviso su Twitter che riprende 3 bambini che si divertono con una giostra ricavata con tre pezzi di corda legati a un tronco d’albero. Un’idea semplice, geniale e funzionale. Guardate!

The most simple things can. Bring the most happiness – life lesson by these kids in the video ♥️ pic.twitter.com/0fllRJ29Kt — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) July 23, 2020

Inevitabilmente, il loro entusiasmo e la loro creatività si sono meritati un sacco di elogi sui social. In tanti hanno anche riflettuto su un fatto che spesso dimentichiamo: sono le cose più semplici a renderci felici e avere “tutto” non significa automaticamente stare bene, anzi spesso è vero il contrario. Quando ci manca qualcosa, grazie alla creatività e all’ingegno possiamo inventare, scoprendo che ci si diverte anche con poco o niente.

How amazing.. simple lesson – we can all find our fun and happiness in small things, in our own ways — Minnie Anilkumar (@meeniear) July 23, 2020

Quella che sembra una semplice giostra improvvisata, insomma, è in realtà una vera e propria lezione di vita che, ancora una volta, ci arriva dai bambini!

E sono tanti altri gli esempi che si potrebbero fare, come quello in risposta al video su Twitter che mostra un’originale scivolo.



Leggi anche: