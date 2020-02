La gioia della piccola Ilaria: trapianto di cuore riuscito, il miracolo al Monaldi di Napoli

Grande Ilaria! Al Monaldi di Napoli si è compiuto un piccolo miracolo: dieci ore di intervento e finalmente un cuore nuovo. La storia tra la vita e la morte di Ilaria Savino, l’undicenne della provincia di Caserta che fino a ieri viveva attaccata a un cuore artificiale, aveva commosso e fatto sperare tutti. Oggi per lei e la sua famiglia si riparte da zero.

È accaduto tutto in una manciata di ore, quando un cuore nuovo – arrivato grazie alla generosità di due genitori disperati – ci ha messo un attimo a ricolmare di fiducia la mamma e il papà di Ilaria, costretta a lottare che era ancora troppo piccola, costretta a rinunciare a un’infanzia leggera e senza pensieri, costretta a una macchina per essere al mondo.

La bella notizia è arrivata il 17 febbraio. La piccola originaria di Marcianise è una dei sei bambini che in Italia vivono con il cuore artificiale, attaccati notte e giorno a uno strumento che consente il funzionamento e la regolazione del muscolo. Quella macchina pompa il sangue raccolto in una sacca, a sua volta collegata con un tubo al sistema circolatorio interno. Regolarmente bisogna caricare la macchina con la corrente dalla rete elettrica e ad essa è legato un computer che indica le pulsazioni e descrive il tracciato attimo per attimo.

Un calvario, che viene dopo un altro calvario. Come raccontato dalla giornalista Marilena Natale, infatti, Ilaria aveva già lottato contro un cancro e sperava solo “di poter tornare a correre, giocare e ballare. Invece un virus l’ha colpita mentre era ancora in fase di guarigione, compromettendo le funzioni cardiache. Ilaria era quindi da 12 mesi in attesa di un cuore nuovo”.

È arrivato il cuore per la piccola Ilaria. La nostra guerriera ha 11 anni Dopo aver lottato contro il cancro, la… Pubblicato da Marilena Natale su Martedì 18 febbraio 2020

Ed eccolo qui quel cuore nuovo! Grazie alla equipe del cardiochirurgo Andrea Petraio, Ilaria è tornata alla vita al Monaldi, una delle eccellenze del Sud, ospedale specializzato nelle cure delle malattie pneumo-cardiovascolari che si avvale anche di tecniche di cura all’avanguardia.

Buongiorno Le prime 12 ore post intervento sono passate tranquille. Ilaria è ancora sedata, devono trascorrere … Pubblicato da Marilena Natale su Mercoledì 19 febbraio 2020

Fonte: Marilena Natale pagina Facebook

Leggi anche: