Tragedia in Niger: almeno 26 bambini morti nell’incendio scoppiato in una scuola di legno e paglia

Sono almeno 26 i bambini che hanno perso la vita in una scuola nel Sud del Niger, dove ieri è divampato un terribile incendio. Nel giro di qualche minuto le aule, costruite con paglia e legno, sono state avvolte dalle fiamme, senza lasciare scampo. Oltre una decina i ragazzini che hanno riportato ustioni.

“In questo momento il bilancio è di 26 bimbi morti (tra i 5 e i 6 anni) e 13 feriti, quattro dei quali in modo grave – ha fatto sapere Chaibou Aboubacar, primo cittadino della città di Maradi, dove si è consumato il dramma – Non conosciamo l’origine dell’incendio, è stata aperta un’inchiesta per determinarlo”.

#Niger : plusieurs élèves calcinés dans un incendie de classes en paillote à #Maradi

Au moins une vingtaine de jeunes écoliers ont trouvé la mort, ce lundi 08 novembre 2021, dans une école à Maradi, à la suite d'un incendie ayant ravagé des classes en paillote. Nos condoléances pic.twitter.com/Ruaeqkhd25 — Ahmadou Atafa (@AhmadouAtafa) November 8, 2021

A Maradi, dove la comunità è fortemente scossa da quanto accaduto, il sindaco ha proclamato tre giorni di lutto cittadino.

Le scuole del Niger sono delle potenziali trappole mortali

Non è affatto la prima volta che nel Niger avviene un dramma di questa portata. Soltanto lo scorso aprile in un’altra scuola nel quartiere operaio di Niamey una ventina di bambini ha perso la vita a causa di un rogo che ha raso al suolo la struttura di paglia e legno, altamente infiammabile.

Il Niger, uno dei Paesi più poveri del mondo, ha cercato infatti di rimediare alla carenza di edifici scolastici costruendo migliaia di capannoni di paglia e legno, in cui nella maggior parte dei casi i bambini non hanno neanche le sedie per sedersi.

Per evitare che si ripetano stragi del genere, il segretario generale dell’Unione degli insegnanti del Niger Issoufou Arzika ha proposto agli insegnanti di tenere le lezioni sotto gli alberi invece nelle capanne di paglia, che ha definito “tombe infiammabili per gli alunni”. Recentemente anche il Presidente del Niger Mohamed Bazoum aveva promesso di sostituire le capanne con edifici più sicuri per i bambini.

Ma al momento la maggior parte delle scuole del Paese – che ha un tasso di alfabetizzazione bassissimo – sono delle potenziali trappole mortali. In certe aree del continente africano persino andare a scuola, che dovrebbe essere un diritto garantito a tutti i bambini e ragazzi del mondo, rappresenta un pericolo.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Al Jazeera

Leggi anche: