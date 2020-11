Telefono Azzurro ritira il video #primaibambini, ma ancora non ha capito cosa ha fatto indignare l’Italia

Caro Telefono Azzurro,

siamo felici di sapere che hai rimosso il video che in questi giorni ha destato scalpore, per usare un eufemismo. Per quanto il tuo lavoro negli ultimi anni sia stato encomiabile, questa volta hai proprio toppato, anche nel comunicare la rimozione della tua campagna sbagliata.

Sì, hai tolto il video ma forse non hai ancora capito, nonostante le migliaia di commenti al vetriolo, che le scuse non riparano il danno fatto. Dalle scuse è chiaro che tu non abbia compreso fino in fondo cosa abbia fatto indignare tutta l’Italia.

Le parole sono importanti, caro Telefono Azzurro, soprattutto quando si parla di diritti, ma dopo aver esultato per la rimozione del video, certi della tua buona fede, siamo ancora perplessi.

Le scuse continuano a non rendere giustizia alle due categorie, loro malgrado, coinvolte nel messaggio veicolato: i bambini e gli animali.

Non è il coinvolgimento del cane ad aver turbato gli animi:

“Non intendevamo creare alcuna contrapposizione tra i bambini e le categorie vulnerabili: sarà nostro impegno rimuovere il video, poiché abbiamo compreso che il coinvolgimento del cane ha turbato la sensibilità di molti e di questo ci scusiamo.”

Attraverso il video realizzato a titolo gratuito in occasione della Giornata Internazionale dell’Infanzia, Telefono… Posted by SOS – Il Telefono Azzurro Onlus on Sunday, November 22, 2020

Non c’è bisogno di essere animalisti per capire che associare bambini e animali sia fuori luogo: non ha né capo né coda. Dire che occorre tutelare i diritti dei bambini è un’ovvietà, così scontata che sembra quasi inutile da ribadire. Ciò che tu, caro Telefono Azzurro, forse non hai ben compreso è che per perorare i diritti di qualcuno non si debbano privare i diritti di altri. I diritti dovrebbero essere universali, non un tira e molla.

Su una cosa siamo d’accordo: la tutela dei diritti dei bambini. Insindacabile. Ma per il resto la tua campagna è tecnicamente sbagliata. Il primo errore è comunicativo. Qual è il messaggio insito alla campagna? Cosa potrebbe pensare inoltre un bambino che vive con un amico a quattro zampe? Che bisogna necessariamente guardarci con sospetto gli uni con gli altri?

Un altro errore è etologico. Non occorre essere veterinari o esperti di animali per sapere che verosimilmente un cane, in una situazione di pericolo, avrebbe segnalato la presenza del bambino invitando i soccorritori a salvarlo. O si sarebbe addirittura gettato tra le fiamme per portarlo al sicuro. Possiamo raccontare numerose storie in cui gli animali si siano sacrificati per salvare gli umani.

E poi c’è un errore, quello che ci fa più male, riassunto dalla triste parola contrapposizione. Suo malgrado, la campagna ha regalato ancora una volta un esempio di lotta, di primati a tutti i costi, di schieramenti che in questo caso coinvolgono due categorie estremamente fragili. Una guerra verbale, che però ha solo perdenti.

I bambini devono veder tutelati i loro diritti (chi oserebbe negarlo!) ma ciò non ha nulla a che vedere con quelli degli animali. Ai bambini dovremmo insegnare invece altre due parole: empatia e inclusione. Dovremmo dir loro che occorre mettersi nei panni degli altri per capirli fino in fondo e aiutarli, durante le difficoltà.

Dovremmo sentirci uniti quando si affronta un problema, in barba a qualunque divisione. Non innescare una guerra tra invisibili.

Le associazioni

Anche le associazioni animaliste hanno invitato il Telefono Azzurro a correggere il tiro:

Sara Turetta, Presidente della Lega Nazionale del cane, ha scritto su Twitter:

Molto apprezzabile che @telefonoazzurro riconosca di aver toppato completamente la comunicazione e si sia impegnata a rimuovere il dannoso video.

Scusarsi per un errore è sempre lodevole.

Ora attendiamo che lo spot sparisca dal loro canale YouTube. #TelefonoAzzurro pic.twitter.com/7fZ5sQq6PT — Sara Turetta (@sara_turetta) November 22, 2020

“Siamo soddisfatti per il ritiro dello spot dai social di Telefono Azzurro e speriamo che sia ritirato anche da tutti i circuiti della distribuzione. Riteniamo che questa campagna, lanciata con l’hashtag #primaibambini, sia diseducativa e lontana da ogni principio etico che vuole l’inclusione e non l’esclusione” ha aggiunto il presidente di Oipa Italia, Massimo Comparotto. “Sul piano sociale genera divisioni e fratture fondate su false suggestioni del tipo “chi aiuta gli animali non ama i bambini”. In conseguenza di questo video-spot, Telefono Azzurro ha probabilmente perduto diversi sostenitori amici degli animali. Perché chi ama gli animali ama anche gli umani”.

Ci vanno giù pesante la Lav, Lndc e Save the dogs che hanno parlato di autogoal sia dal punto di vista dell’immagine che da quello educativo perché un messaggio di amore non dovrebbe mai essere divisivo, ma inclusivo. Le associazioni hanno presentato istanza all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria per la rimozione dello spot e lo hanno segnalato al Garante per l’infanzia e l’adolescenza:

“A seguito dei numerosissimi commenti negativi ricevuti, il Telefono Azzurro ha prima cercato di giustificare maldestramente la propria scelta e poi ha finalmente rimosso il video dai social e da YouTube dicendo che il messaggio che volevano mandare era stato frainteso. Resta da appurare se abbia provveduto anche ad annullare i passaggi televisivi che erano stati già programmati” proseguono le associazioni.

Quello che ci auguriamo, caro Telefono Azzurro, è che tu possa finalmente aver capito cosa abbia turbato gli italiani. Oggi più che mai le divisioni non servono, a nessuno, senza distinzione di specie…

Fonti di riferimento: Oipa, Lav, Lndc e Save the dogs, Telefono Azzurro/Facebook

LEGGI anche: