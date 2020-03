Smarrisce telefonino con foto e video della sua bimba malata di leucemia, aiutiamolo!

Ho SMARRITO IL TELEFONINO CON LE FOTO DELLA MIA BAMBINA GRAVEMENTE AMMALATA…APPELLO MOLTO IMPORTANTE…Salve e grazie infinitamente a chi potrà condividere questo appello…Questa sera rincasando dall'ospedale Bambino Gesù di Roma (Piazza di Sant'Onofrio 4) inconsciamente ho smarrito un telefonino di colore bianco marca Hawuei 16 GB purtroppo senza sim telefonica all'Interno…Telefonino di nessun valore economico ma per me è molto importante in quanto ci sono tantissimi video e foto della mia piccola Elisa di quasi 6 anni ammalata gravemente di una leucemia rarissima… È già 3 anni che è ricoverata e non è mai ancora uscita dall'ospedale insieme alla mamma Sabina che l'accudisce 24 su 24…Prego con tutto il cuore chi lo dovesse trovare di scrivermi o sulla mia email elifoto.pardini.fabio@gmail.com oppure tramite Messenger sul mio profilo Pardini Fabio per Elisa(darò ricompensa)…La zona dove presumo di averlo smarrito è o zona Gianicolo Ospedale Bambino Gesù di Roma o Piazza Mazzini o via Sabotino ovviamente sempre qui a Roma…Colgo l'occasione di ringraziare tutte le persone che da anni ci pensano ci aiutano moralmente psicologicamente economicamente…Tutte le associazioni e tutti i colleghi di lavoro di Sabina dell'ospedale Santa Maria degli Angeli e il distretto sanitario Ass 5 Friuli occidentale che la stanno aiutando con le ferie solidali in quanto ha finito l'aspettativa…Grazie infinite a chi potrà condividere…

Pubblicato da Pardini Fabio Per Elisa su Venerdì 6 marzo 2020