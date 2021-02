Calzini spaiati: storie, filastrocche e canzoni per bambini (e non solo)

Oggi è la Giornata dei calzini spaiati, che si celebra in Italia il primo venerdì di febbraio da circa dieci anni. E non si tratta di un’iniziativa legata alla moda, ma piuttosto di un omaggio alla bellezza della diversità. I calzini spaiati, infatti, sono sinonimo di creatività e generano allegria. Sarà capitato a tutti di indossarli per sbaglio, mentre si era di fretta, o perché uno dei due calzini era magicamente sparito nel nulla. Quale migliore giornata se oggi per sfoggiarli con orgoglio?

L’idea della giornata dedicata ai calzini spaiati è nata undici anni fa in una scuola primaria di Terzo di Aquileia, in Friuli-Venezia Giulia, grazie a una maestra di nome Sabrina, ma da otto anni l’iniziativa è sbarcata sui social. Per aderire all’iniziativa basta indossare i calzini spaiati, magari uno a righe e l’altro a pois, e pubblicare la foto – accompagnata dall’hashtag #calzinispaiati2021, sui propri canali social o sulla pagina dedicata all’evento.

L’iniziativa si è rivelata un grande successo non solo tra i bambini delle scuole invogliati da tanti insegnanti, ma anche tra gli adulti che hanno scelto di sfoggiare con orgoglio i loro calzini diversi ad esempio per andare in ufficio. Ma sapevate che ai calzini spaiati sono state dedicate addirittura anche delle filastrocche, storie e canzoni?

Filastrocche e storie sui calzini spaiati

Ecco alcune delle più simpatiche filastrocche e storie che circolano sui social

Occhi di bambino 💙꧂LA STORIA DEI 🧦CALZINI SPAIATI🧦 Posted by Occhi di bambino on Thursday, February 4, 2021

Grazie a Marta Tropeano per la sua filastrocca “Siamo tutti calzini spaiati”: è stato un piacere illustrare queste rime! Posted by Portale Bambini on Friday, February 5, 2021

Canzoni sui calzini spaiati

Anche il mondo della musica rende omaggio ai calzini. Vi proponiamo due bellissime canzoni da ascoltare insieme ai più piccoli:

Buona giornata dei calzini a grandi e piccini!

