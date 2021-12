Spuntino per Babbo Natale e le renne: ricette e consigli per rendere magica la notte della vigilia

Si avvicina la vigilia di Natale e, come vuole la tradizione, bisogna essere pronti a preparare lo spuntino per Babbo Natale e le sue renne, un momento magico per tutti i bambini che in quella notte speciale aspettano di ricevere i doni.

Non solo noi genitori amiamo fare gli spuntini di mezzanotte, anche Babbo Natale e le sue renne sembrano apprezzare una piccola merenda mentre lavorano duramente per portare i regali ai bambini di tutto il mondo. È per questo che la tradizione vuole che si lasci qualcosa da mangiare e da bere che possa rifocillarli durante la notte di Natale.

Ma come preparare al meglio questa merenda speciale insieme ai bambini? Cosa apprezza davvero Babbo Natale e cosa lasciare invece alle renne?

Cosa preparare per Babbo Natale e le renne

Babbo Natale dovrà stare sveglio e “lavorare” tutta la notte al freddo, avrà dunque sicuramente bisogno di qualcosa di caldo ma anche di gustoso e leggero per poter proseguire il suo giro per le case.

Niente di meglio dunque di un bel bicchiere di latte caldo o bevanda vegetale (probabilmente anche Babbo Natale nel frattempo si sarà avvicinato ai temi ambientali) e qualche biscotto.

Il top sarebbe prepararli in casa con i bambini, ottimi ad esempio gli omini di pan di zenzero ma qualsiasi altra ricetta va bene, ve ne suggeriamo alcune nei seguenti articoli:

Se non avete biscotti, Babbo Natale gradirà sicuramente anche una fetta di pandoro o panettone e al posto del latte potete optare per una bella cioccolata calda.

Potete disporre la merenda di Babbo Natale vicino al vostro albero su un vassoio oppure direttamente su un tavolo avendo cura di mettere sotto una tovaglietta.

Non dovete assolutamente dimenticare lo spuntino per renne, sono loro in fondo che fanno la fatica più grande portando la slitta con i doni. Lasciate allora dell’acqua e qualche carota o mandarino, se lo sono davvero meritate.

Al mattino, ovviamente, di queste cose dovranno rimanere solo i rimasugli. Babbo Natale è passato e ha gustato la merenda, a volte capita che lasci anche un bigliettino di ringraziamento o tracce del suo passaggio, come un po’ di terra o una finestra rimasta leggermente aperta.

Scoprire che Babbo Natale ha gradito quello che loro hanno preparato per lui riempirà sicuramente di gioia i bambini. Il resto lo farà trovare i regali sotto l’albero!

