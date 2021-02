Sophie, la giraffa giocattolo più famosa del mondo, festeggia il suo 60° compleanno (e salva le giraffe vere)

L’intramontabile giocattolo per neonati Sophie la giraffa, realizzato in caucciù naturale al 100%, festeggia 60 anni e salva le giraffe vere

Famosa ormai in tutto il mondo e compagna fedele di ogni bambino, soprattutto nel momento della dentizione, Sophie deve il suo successo decennale proprio alle sue caratteristiche, che la rendono da sempre, in tutta la sua semplicità, perfetta per i più piccoli (morbida, facile da manipolare, con macchie in rilievo che stimolano vista e tatto).

Per l’occasione, l’azienda che lo produce, che si chiama Vulli e ha sede a Rumilly (Alta Savoia), invita tutti i fan a creare e scegliere l’abito che Sophie indosserà quest’anno per il suo 60 ° compleanno. L’utente può esprimere la propria preferenza tra 12 diversi modelli e 5 colori. La versione più votata da una giuria sarà lanciata in produzione per essere nei negozi dal 1 settembre, contemporaneamente in tutto il mondo, fino al 31 dicembre.

Voici les 3 Sophie en tête du classement … 😍Mais rien n’est joué ! Participez vous aussi pour créer l’édition… Posted by Sophie la girafe l'officielle on Friday, January 22, 2021

La giraffina in caucciù si è anche schierata a favore delle sue colleghe “reali”, che purtroppo come sappiamo sono sull’orlo dell’estinzione. C’è stato un calo di oltre il 30% nella popolazione di giraffe negli ultimi 30 anni. L’azienda i sè infatti impegnata a sostenere l’associazione “Giraffe Conservation Foundation (GCF)” per aiutare a salvare la specie.