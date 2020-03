Saponette trasparenti con sorpresa, per invogliare i bambini a lavare le mani: come realizzarle

Lavarsi le mani è fondamentale per prevenire malattie causate da virus e batteri e nelle ultime settimane tutti noi abbiamo imparato a porre una maggiore attenzione a questa semplice pratica: le principali autorità sanitarie raccomandano infatti di lavarsi frequentemente le mani per prevenire il contagio da coronavirus.

Se lavarsi le mani in modo accurato può essere noioso per un adulto, immaginate quanto possa esserlo per un bambino.

La ONG Blikkiesdorp 4 Hope, sostenuta dall’organizzazione The Safety Lab, sembra aver trovato una soluzione al problema: inserire un giocattolo all’interno di saponette trasparenti, così da incentivare i bambini a lavarsi spesso le mani per arrivare al gioco.

Un’idea semplice ma a quanto pare molto efficace, che ha permesso di migliorare le abitudini igieniche dei bambini fino al 70%.

La saponetta, chiamata Hope Soap, è stata introdotta nella comunità di Blikkiesdorp, nei pressi di Città del Capo, un insediamento in cui la popolazione vive all’interno di baracche di latta.

In Sudafrica, a causa della mancanza di igiene migliaia di persone muoiono ogni anno in aree svantaggiate a causa di malattie prevenibili come tifo, diarrea, polmonite e colera, e i bambini risultano i più vulnerabili.

Grazie a Hope Soap è stato possibile educare i bambini a lavarsi più spesso le mani, riducendo del 75% delle infezioni respiratorie e del 70% altre malattie provocate dal contatto con agenti patogeni.

Il sapone viene realizzato con una tecnica di fabbricazione molto semplice che può essere riprodotta anche a casa.

Come fare le saponette trasparenti a casa

Preparare a casa le saponette trasparenti in cui inserire un giocattolo è semplice, divertente e può essere fatto anche con i bambini, perché non si utilizzano ingredienti potenzialmente pericolosi.

Per realizzare le saponette trasparenti non si utilizza la soda caustica, ma basi per sapone trasparente alla glicerina, conosciute come Melt & Pour.

Vediamo gli ingredienti e il procedimento per realizzare queste divertenti saponette.

Ingredienti e occorrente

100 grammi di base Melt&Pour trasparente

5 grammi di olio di oliva (o altro olio vegetale)

colorante in polvere (ossido o mica)

50 gocce di olio essenziale a scelta

un piccolo gioco

uno stampo in silicone

Procedimento

Sistemate una macchinina, una miniatura o un altro piccolo gioco all’interno dello stampo in silicone. Dopo aver sciolto a bagnomaria la base per sapone, aggiungete gli altri ingredienti mescolando con cura dopo ogni aggiunta.

Versate poi il tutto nello stampo, lasciando indurire per qualche ora prima di sformare la saponetta. Attendete 24 ore prima di utilizzare il sapone e conservatelo al riparo di fonti dirette di luce e calore per al massimo sei mesi.

Fonti di riferimento: Safety Lab South Africa/Aroma zone

Leggi anche: