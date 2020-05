A San Lazzaro di Savena (Bologna) i bambini si rincontreranno al parco per l’ultimo giorno di scuola

Il 2020, per gli studenti di tutta Italia, è stato decisamente insolito vista l’interruzione della normale didattica a marzo. A San Lazzaro di Savena però, i bambini avranno la possibilità di rincontrare i propri compagni al parco per trascorrere insieme l’ultimo giorno di scuola e salutarsi “guardandosi negli occhi”.

La decisione è stata presa dal sindaco di San Lazzaro, Isabella Conti, che in un post su Facebook ha annunciato l’idea di far rincontrare gli studenti di materne, elementari e medie al parco locale in occasione dell’ultimo giorno di scuola:

“Non permetterò a questa pandemia di privarvi di questo rito, di questa esperienza, nella quale potrete vedere e salutare i vostri compagni di viaggio, con modalità certo diverse rispetto al passato, ma pur sempre significative. Ho pensato che una classe alla volta, ci troveremo al parco della Resistenza, nella grande distesa verde, oltre il Rio Polo. Lì troverete cerchi colorati a terra, distanziati l’uno dall’altro e uno per volta, potrete sedervi al centro del cerchio che vi verrà assegnato, in questo modo potrete salutarvi, guardandovi tutti negli occhi, potrete salutare i vostri insegnanti”

Così scrive poi nel post, che è anche un ringraziamento e un riconoscimento a tutti i bambini e ragazzi che sono stati duramente provati dalla chiusura delle scuole e dall’allontanamento forzato dagli altri bambini:

“Siete riusciti ad adattarvi e siete stati in grado di insegnarci quanto le vostre menti e i vostri cuori siano resilienti, forti, generosi.

Questa pandemia vi ha mostrato anche questo aspetto, di voi stessi: sapete resistere a grandi cambiamenti e sapete superare alti ostacoli. (…) Volevo dirvi che siete sempre nei miei pensieri e che le Istituzioni, in questo Paese, sono al vostro fianco, perché pensare a voi, significa lavorare ad un Futuro migliore”.

Tanti i complimenti e gli elogi ricevuti da questa sindaca fuori dal coro che si è mostrata particolarmente empatica con la situazione vissuta dai bambini e che ha trovato il modo (perché evidentemente c’è!) di far rincontrare i compagni di classe in sicurezza.

La stessa proposta, riservata però in questo caso alle ultime classi di tutta Italia, è stata fatta dalla viceministra all’Istruzione Anna Ascani.

Ma c’è anche chi già sta sperimentando la didattica nel bosco.

