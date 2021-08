Attenzione! Questo salvagente per bambini è stato richiamato da Decathlon per motivi di sicurezza

Se recentemente avete acquistato un salvagente per bambini da Decathlon, fate attenzione. L’azienda ha appena annunciato il richiamo del salvagente baby salvagente baby Nabaiji per motivi di sicurezza. La saldatura, infatti, può rompersi gradualmente non riuscendo più a tenere unita la parte gonfiabile a quella di tessuto in cui si siede il bambino.

Il prodotto oggetto del richiamo stato venduto o tra l’1 gennaio e il 3 luglio 2021.

È un fenomeno molto raro e non ci è stato segnalato alcun incidente legato a questo problema. – chiarisce Decathlon – Non volendo correre rischi per la sicurezza dei nostri giovani utilizzatori, abbiamo comunque deciso di richiamare il prodotto. A titolo precauzionale, La invitiamo a restituire il prodotto nel negozio Decathlon a lei più vicino e a richiedere il rimborso del prezzo pagato. Per ulteriori informazioni può contattare il nostro servizio clienti accedendo al sito Decathlon.it oppure telefonando al numero 039 5979702 (numero a tariffazione ordinaria, il costo varia in funzione del suo piano tariffario).

Di seguito riportiamo la scheda in cui vengono illustrati i tre modelli di salvagente, con i relativi codici, richiamati da Decatlhon:

Fonte: Decathlon

