Come creare sabbia commestibile per i bambini frullando dei cereali da colazione

Giocare con la sabbia è un’ottima attività per i bambini che possono sfruttare questo materiale in tanti modi sviluppando abilità e fantasia. Esistono per questo delle apposite sabbiere, ma avete mai pensato alla possibilità di avere delle sabbia commestibile a partire da semplici ingredienti che avete in casa? Frullare dei cereali per la colazione è la soluzione proposta da una mamma su TikTok.

Una mamma dell’ Illinois (Usa) ha recentemente condiviso un video su TikTok , subito molto apprezzato da tante altre mamme, in cui mostra come creare della sabbia commestibile per i propri bambini con il solo utilizzo di Cheerios, cereali da colazione, e l’aiuto di un frullatore.

Un’attività che si può fare insieme ai bambini stessi che poi beneficeranno anche del risultato: una sabbia per giocare adatta anche ai più piccoli che, come si sa, mettono spesso le cose in bocca.

Nel video, la giovane mamma mostra anche come ha messo la “sabbia” in una vaschetta, aggiungendo poi alcuni giocattoli da spiaggia e voilà: sua figlia ha una sabbiera sicura (e commestibile) con cui giocare.

Il video ha ottenuto milioni di visualizzazioni ed è stato condiviso in molti gruppi di mamme che, a loro volta, hanno iniziato a condividere video in cui creano sabbia a partire dai Cheerios e che mostrano i bambini mentre si divertono a giocare con questa sabbia commestibile e altri oggetti presi dalla cucina, come cucchiai, mestoli o altro.



Alcuni genitori hanno espresso preoccupazione riguardo al fatto che i bambini potrebbero poi essere condizionati a mangiare sabbia anche quando si trovano in presenza di quella vera, sulla spiaggia. Ma c’è chi è intervenuto ricordando che: “lo fanno già comunque”.

Un’idea semplice ma geniale per far giocare i più piccoli. Considerate poi che una sabbia commestibile può essere realizzata anche con altri ingredienti che probabilmente abbiamo già pronti in casa senza dover frullare: farina di mais, polvere di cacao, ecc.

C’è poi anche la possibilità di realizzare in casa con ingredienti commestibili un altro tipo di sabbia, quella cinetica, sempre molto apprezzata dai bambini.

