Il curioso rito estivo olandese: lasciare i bambini soli nella foresta di notte

Soli, spaesati, in preda alla paura di perdersi, avvolti dal buio, circondati dai versi di animali selvatici. Così si ritrovano i bambini olandesi abbandonati nella foresta da mamma e papà.

Come moderni “Hansel e Gretel”, si inoltrano nei boschi per affrontare le proprie paure, sperando di non imbattersi in folletti dispettosi, gnomi crudeli e streghe cattive, e poco importa che la notte sia buia e tempestosa, in Olanda funziona così da secoli.

Il rito di passaggio che li fa diventare adulti si chiama “drop down”, che significa “essere buttati giù”, perché lo scopo è proprio “far cadere i bambini nel mondo”, svegliarli quando l’ora è arrivata, tra i 12 e i 13 anni, in modo che imparino da subito ad affrontare le sfide della vita con le proprie forze. Perché gli olandesi sono così, indipendenti, e all’autonomia dei figli ci tengono, convinti che sia fondamentale per il loro futuro.

Sebbene rispetto a un tempo ci sia qualche limite in più, la pratica è stata infatti regolamentata, è ancora raro che i genitori seguano a distanza i figli, di solito li lasciano completamente soli. E il team di scout che spesso li deposita in luoghi sconosciuti fa rientro alla base, in loro attesa.

I bambini si immergono nelle foreste in gruppo e passa anche l’intera notte prima di ritrovare la strada. Ai meno fortunati capita di essere bendati prima dell'”abbandono” e gli adulti più dispettosi si nascondono nei dintorni per tramare orridi scherzetti!

Ma è così, secondo gli olandesi, che si impara a contare su se stessi e sulle proprie forze, a fare gruppo, a non dipendere eccessivamente dai genitori, a capire che la vita comporta delle sfide inevitabili e che bisogna imparare ad affrontarle. Tant’è che il rito di passaggio di antica memoria non è affatto scomparso nei secoli, anzi oggi è più vivo che mai.

E se a noi può sembrare strano, bizzarro, persino crudele, iperprotettivi come siamo verso i figli, per gli olandesi siamo noi i pazzi! Che abbiano un po’ di ragione?

Fonte: nytimes