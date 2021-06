Non usate queste cullette Fisher Price: dopo gli Usa, l’allarme arriva anche in Europa

Arriva un nuovo allarme per le cullette Fisher Price e questa volta riguarda anche l’Europa. Negli Usa, cullette simili hanno provocato la morte di alcuni bambini. Per questo la società ha volontariamente richiamato altre due prodotti in Europa.

A farlo sapere è stato Altroconsumo, secondo cui a seguito di gravi episodi avvenuti con modelli simili negli Usa, Fisher-Price ha richiamato volontariamente due modelli di cullette Fisher-Price 2-in-1 Soothe ‘n Play Glider vendute anche in Europa.

Precisa Altroconsumo che

il prodotto venduto in Europa non è esattamente lo stesso di quello venduto negli USA, ma potrebbe essere comunque reperibile su qualche sito online. In particolare per l’Italia, il richiamo riguarda i modelli di Fisher-Price 2-in-1 Soothe ‘n Play Glider:

GWD46 (Dondolino Relax Deluxe 2-in-1 con Smart Connect)

HBD64 (Dondolino Relax 2-in-1)

Che fare se le avete acquistate?

Occorre prima di tutto controllare se il modello del proprio prodotto coincide con uno di questi. Il numero del modello si trova in fondo alla base. Se dovesse essere lo stesso, evitate di utilizzarli e riportateli indietro per ottenere il rimborso.

Inoltre, è possibile contattare Fisher-Price per avere ulteriori informazioni. Qui i recapiti:

Telefono: 800 11 37 11

E-mail/Sito Web: Serv.Ital@Mattel.com

Fonti di riferimento: Altroconsumo

LEGGI anche: