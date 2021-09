Pericolo soffocamento: ritirati dal mercato oltre 3 milioni di cuscini per neonato Boopy, dopo la morte di 8 bambini negli Usa

I 14 Pinguini tornati in libertà, il commovente ritorno in natura

Sono oltre 3 milioni i cuscini per neonati, prodotti dalla Boopy Company, richiamati in questi giorni negli Stati Uniti. E il motivo è molto serio: negli Usa i cuscini in questione, usati dalle per l’allattamento, avrebbero provocato la morte per soffocamento di almeno 8 bambini nel giro di cinque anni. A riferirlo un’indagine della Consumer Product Safety Commission americana, che ha già evidenziato che in passato altri cuscini e lettini per i più piccoli siano stati richiamati per lo stesso motivo, ovvero per un uso inadeguato del prodotto (che può rivelarsi fatale).

“I neonati possono soffocare se rotolano, si spostano o vengono posizionati sul cuscino in una posizione che ostruisce la respirazione, o rotolano dal cuscino su una superficie esterna, come un cuscino per adulti o biancheria da letto morbida che blocca la respirazione.” chiarisce la Consumer Product Safety Commission.

I decessi dei neonati si sono verificati tra il 2015 e il 2020.

Questi incidenti sono strazianti – ha affermato Robert S. Adler, presidente della Consumer Product Safety Commission – Lettini e prodotti simili a cuscini non sono sicuri per il sonno dei bambini, a causa del rischio di soffocamento. Poiché sappiamo che i bambini dormono molto spesso, adagiati in prodotti non destinati al sonno, e considerato che il soffocamento può verificarsi così rapidamente, questi lettini Boppy sono semplicemente troppo rischiosi per rimanere sul mercato”.

In totale sono tre i modelli di cuscino Boopy richiamati:

Boppy Original Newborn Lounger

Boppy Preferred Newborn Lounger

Pottery Barn Kids Newborn Boppy Lounger

Stop alla vendita dei cuscini anche in Europa

Il maxi ritiro non riguarda soltanto gli Stati Uniti, ma anche il Canada e l’Europa. In Italia anche la Chicco (Artsana Group) ha deciso di richiamare dal mercato il prodotto Boppy® Hug&Nest (Nido di Coccole), distribuito dal 2016 in vari Paesi europei, anche se al momento non è stato segnalato nessun incidente legato all’uso del cuscino in questione.

In ogni caso, l’azienda ha invitato i possessori di Boppy® Hug&Nest (Nido di Coccole) a sospenderne immediatamente l’utilizzo e a contattare il Servizio Consumatori (numero verde Italia: 800 188 898, oppure sezione Contatti su www.chicco.com) per ricevere assistenza ed un rimborso, ricordando che il luogo migliore per il sonno dei bambini è un lettino o una culla, senza l’aggiunta di coperte, cuscini o altri accessori che possono rivelarsi pericolosi.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti: Consumer Product Safety Commission/Sportello dei Diritti

Leggi anche: