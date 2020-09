Risonanza magnetica tra pesci, scimmiette e coralli al Polo Oncologico di Lecce

Sottoporsi a esami e controlli presso il Polo Oncologico Giovanni Paolo II di Lecce farà meno paura ai piccoli pazienti di Lecce dove ieri è stata inaugurata la nuova sala per la risonanza magnetica. Un ambiente marino, con tanto di pesci e coralli raffigurati sia sui macchinari che sulle pareti renderanno giocosa questo esame.

Grazie alla donazione dell’associazione “Cuore e mani aperte” OdV e del Lions Club Lecce Messapia, il progetto grafico ha permesso di rendere più a misura di bambino un ambiente dove invece a dominare sono la malattia e talvolta la paura.

Il progetto è stato rivolto proprio all’umanizzazione pittorica della Risonanza Magnetica del Polo Oncologico di Lecce.

Sono state colorate e rivestite tutte le pareti della sala diagnostica e tutta la macchina:

“La vita ci impone dei ritmi frenetici e troppo spesso per tenerne il passo perdiamo attimi e momenti che avrebbero potuto renderci felici. Eppure questa stessa vita alle volte ci insegna a fermarci. E quando lo stop arriva, tutto cambia” ha detto Don Gianni Mattia, presidente e fondatore dell’Associazione Cuore e mani aperte OdV durante la presentazione dell’iniziativa. “I bambini non sentono vergogna nella malattia o meglio non percepiscono i cambiamenti che la malattia comporta come mancanze di cui vergognarsi. Loro sorridono con fiducia a tutti coloro che hanno il coraggio di prenderli per mano. Accompagnarli nel corso del loro cammino è un onore e ci riempie il cuore di una forza che vuole farsi e riempire i loro occhi di meraviglia. Sostituire la paura che alle volte cala come velo sulla loro gioia con la magia, con quella luce che si accende nei loro occhi quando il loro mondo incantato diventa anche il nostro non può che essere motivo di gioia e di soddisfazione”.