Riritato seggiolone Hauck: grave pericolo soffocamento per i bambini

Attenzione al seggiolone Mac Baby Deluxe Hauck. Il Rapex, il Sistema di allerta rapido della Commissione Europea, ha lanciato l’allarme: i bambini rischiano di scivolare e soffocare.

Una situazione gravissima che ha portato le autorità europee a disporre l’immediato ritiro dal mercato di tutti i seggioloni di questo tipo. La segnalazione arriva dalla Svezia anche se il seggiolone è stato prodotto in Cina.

Purtroppo, un difetto di produzione rischia di far scivolare i bambini in un’intercapedine, rischiando il soffocamento o addirittura lo strangolamento, come spiega il Rapex, secondo cui il livello di allerta è grave:

“Il prodotto manca di protezione e il vassoio integrato è fisso e lascia uno spazio insufficiente al sedile della seggiolone. Di conseguenza, un bambino potrebbe scivolare attraverso la fessura e cadere rischiando lesioni, oppure il petto, la testa o il collo potrebbero rimanere intrappolati causando soffocamento o strangolamento”.

Inoltre, secondo quanto si legge nell’avviso di sicurezza

“Il prodotto non è conforme alla pertinente norma europea EN 14988”.

Per questo è stato disposto il richiamo dai negozi. Inoltre, anche gli utenti che lo hanno acquistato dovranno riportarlo indietro. Il prodotto è confezionato in una scatola di cartone bianca, con sopra una foto del prodotto ed è stato venduto anche online.

Fonti di riferimento: Rapex

LEGGI anche:

Bolle di sapone contaminate da batteri ritirate dal mercato: marche e lotti