Approvate (finalmente) le linee guida per far tornare a scuola i bambini dai 0-6 anni

In forte ritardo, ma finalmente approvate oggi le linee guida sul rientro a scuola per i bimbi da 0 a sei anni diffuse lo scorso 31 luglio dal ministero dell’Istruzione.

A settembre, dunque, anche i più piccoli potranno tornare tra banchi e giochi, rispettando le regole per prevenire eventuali contagi.

Il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia per gli alunni da zero a sei anni ha infatti ricevuto l’approvazione in Conferenza Unificata.

Dispositivi di protezione individuale

I bimbi di nidi e scuole dell’infanzia torneranno in classe senza mascherina, mentre tutto il personale sarà invece obbligato a indossare i dispositivi di protezione individuali, in particolare si potranno usare visiere per facilitare l’interazione con i bambini, oltre alla mascherina. Potrà essere inoltre previsto l’uso dei guanti in determinate situazioni, tra cui il cambio del pannolino.

Ingresso a scuola

I bambini saranno accolti preferibilmente in spazi all’aperto, con punti di ingresso e uscita differenziati e potranno essere accompagnati un solo genitore.

Le scuole potranno tenere un registro delle presenze, per tenere traccia di chi ha accesso alla struttura.

La temperatura corporea non verrà misurata all’ingresso. Chiaramente i bambini che presentano sintomi respiratori, febbre superiore ai 37,5°C o che nelle ultime due settimane siano stati in quarantena, in isolamento domiciliare o a contatto con persone positive, non potranno seguire le lezioni.

Distanziamento durante le attività

Durante le lezioni e le attività in aula il distanziamento sarà garantito riorganizzando gli arredi e sfruttando tutti gli spazi disponibili, anche all’aperto se possibile.

Per limitare ulteriormente le possibilità di contagio, i piccoli saranno suddivisi in gruppi stabili gestiti da educatori, docenti e collaboratori e ogni gruppo avrà a disposizione materiale didattico e ludico in modo esclusivo. Saranno previste nuove assunzioni per gestire al meglio i gruppi e garantire un maggiore controllo sui bimbi.

Sarà prestata maggiore attenzione all’igiene personale dei piccoli, integrandola alle attività educative quotidiane.

Mensa e riposo pomeridiano

I pasti e il riposo pomeridiano saranno garantiti, sempre nel rispetto del distanziamento, rimanendo con il proprio gruppo ed evitando affollamento degli spazi. Se la dimensione dei locali non consente l’accesso contemporaneo a tutti i bimbi, saranno organizzati turni oppure si consumeranno i pasti in altri spazi dell’edificio. Se la scuola non la fornisce, si potrà portare la merenda da casa scrivendo il nome del bambino sul contenitore

Dovrà poi essere garantita la massima pulizia dei locali, degli arredi e della biancheria, nonché l’aerazione degli spazi.

Il Documento approvato è il risultato della collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e altre realtà coinvolte, tra cui le Regioni.

.“Si tratta di un altro tassello importante in vista della ripresa di settembre. Stiamo lavorando ogni giorno, senza sosta, per riportare tutti a scuola, dai più piccoli ai più grandi. Già con il documento del 26 giugno, il Piano per la ripartenza di settembre, avevamo dato indicazioni per la scuola dell’infanzia, con il Documento approvato oggi allarghiamo ai più piccoli. Le bambine e i bambini sono quelli che più hanno sofferto il periodo di chiusura, a tutti loro stiamo riservando particolare attenzione per la ripresa, penso anche all’organico in più che garantiremo proprio per far sì che il loro sia un rientro sereno e in sicurezza”, ha dichiarato la Ministra Lucia Azzolina.

Nonostante lo sforzo, sono ancora molti i punti da chiarire, in particolare per quanto riguarda le nuove iscrizioni.

Fonte di riferimento: Miur

Leggi anche: