Riapre il Parco della Salute di Palermo, ma solo per i disabili con il proprio accompagnatore (e uno alla volta)

La quarantena che stiamo vivendo in queste settimane è dura per tutti ma lo è ancor di più per i bambini, i ragazzi e tutte le persone disabili. A Palermo si è pensato di riaprire il Parco della Salute in modo da consentire a persone autistiche, con disabilità fisiche e/o intellettive di fare un po’ di attività all’aperto, accompagnati dal proprio assistente ma rigorosamente uno alla volta.

Il Parco della Salute è l’unica area di Palermo adatta alle esigenze dei disabili. Un parco inclusivo, dunque, che si estende su un’area verde di 8000 metri quadrati dove si trovano giochi di vario genere, un piccolo campo sportivo, un prato per il relax e un giardino sensoriale.

Proprio come gli altri parchi, in tutta Italia, anche quello palermitano è attualmente chiuso a causa dell’emergenza coronavirus. Ora però si è pensato di riaprirlo in modo da consentire ai disabili di fare un minimo di attività motoria anche in tempi di quarantena.

Sarà aperto solo su prenotazione e per una sola persona (più accompagnatore) alla volta. Questo sempre per garantire il massimo della sicurezza relativamente alla possibilità di contagi da coronavirus.

Una buona notizia dunque per le tante famiglie palermitane con bambini o ragazzi disabili costretti ormai da tanti giorni a vivere chiusi in casa senza la possibilità di fare nemmeno una passeggiata.

Il parco inizierà le sue aperture speciali giovedì 2 aprile in occasione della “Giornata mondiale per la consapevolezza sull’Autismo” e fino al 2 maggio. Potranno accedervi solo persone autistiche, con disabilità fisiche e/o intellettive, disturbi del neurosviluppo e deficit sensoriali residenti nel comune di Palermo. L’accompagnatore dovrà essere obbligatoriamente un famigliare o un’altra persona che se ne prende cura stabilmente.

Si potrà accedere a turno, per 30 minuti, nelle seguenti fasce orarie: dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Per prenotare il vostro accesso al parco potete contattare il numero 334 8703074 (solo Whatsapp).

Fonti di riferimento: Facebook/ Palermo Today

