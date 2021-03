Pablo, il primo cartone animato dedicato ai bambini con disturbi dello spettro autistico

È bravissimo a trasformare ogni sfida quotidiana in un fantastico disegno che lo aiuta poi ad affrontare il mondo reale: lui è Pablo, bambino autistico protagonista del primo cartone animato prodotto dalla Rai dedicato al mondo all’inclusione delle diversità e delle disabilità.

La serie è in onda da lunedì 1° marzo, tutti i giorni, alle 18 su Rai Yoyo (canale 43), e dal 2 marzo in replica anche alle 9.35. La serie animata, fresca di nomination per i BAFTA, è già disponibile su RaiPlay, anche in lingua inglese.

Ogni episodio si apre nel mondo reale, con Pablo alle prese con un’attività quotidiana. Non appena si imbatte in un problema o in qualcosa che lui non capisce, la storia prende vita nel mondo della fantasia grazie ai suoi disegni.

Grazie alla sua immaginazione e alla sua bravura nel disegnare, infatti, il problema prende vita nel mondo fantastico dove gli amici animali da lui raffigurati, che rappresentano aspetti della personalità di Pablo e di molti bambini affetti da autismo, lo supportano come una vera squadra e corrono in suo soccorso.

“Affrontare il delicato tema dell’autismo con un cartone animato rientra nell’impegno di Servizio Pubblico della Rai di rivolgersi a tutti, nessuno escluso, con storie coinvolgenti e di valore formativo. La particolarità di Pablo non gli impedisce di trovare soluzioni alle difficoltà incontrate e condividerle con il mondo esterno”, dicono dalla RAI.

E così grazie a Linda, una topolina timida ma determinata, Frullo, un energico uccellino, Dino, un grosso dinosauro e Raffa, una intelligentissima giraffa, Pablo troverà soluzioni sorprendenti che lo aiuteranno a vivere meglio.

