In Tanzania il primo parco giochi inclusivo dell’Africa. Giostre e altalene per bambini disabili arrivano dalla Calabria

Un bel progetto unisce la lontana Tanzania ad una regione del nostro territorio, la Calabria. Si tratta del primo parco giochi inclusivo, adatto quindi anche a bambini disabili, realizzato in questo paese africano (ma probabilmente anche in tutto il continente). A realizzarlo l’associazione calabrese “La terra di Piero“.

Si tratta di un parco giochi unico nel suo genere, soprattutto in Africa. Parliamo del Parco Piero Romeo 2 che si trova all’esterno della scuola primaria di Ipogolo, in Tanzania, realizzato grazie all’impegno dell’associazione “La terra di Piero”.

In questa scuola ci sono due classi formate interamente da bambini disabili e, proprio per le loro esigenze, è stato pensato e poi effettivamente realizzato il parco dove non vi sono barriere architettoniche ma, al contrario, tutto è adattato per ospitare le sedie a rotelle e per far divertire anche bambini ipovedenti.

Nel seguente video potete vedere dove è stato realizzato il parco, i lavori di manutenzione effettuati e, soprattutto, gli splendidi bambini che usufruiscono dei giochi.

Non è il primo parco inclusivo che l’associazione calabrese ha realizzato, un parco gemello si trova infatti a Cosenza: è il Parco Piero Romeo (1).

Fonti: La terra di Piero / La Repubblica