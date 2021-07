Pop it: il gioco del momento che sviluppa la motricità fine e rilassa i bambini

Avete mai sentito parlare del Pop it? Si tratta di un gioco”antistress” che sta diventando di tendenza, pensato per i bambini, ma utilizzato come antistress anche dagli adulti. Vi spieghiamo di cosa si tratta.

Forse anche voi siete tra le tante persone che provano una certa soddisfazione nello scoppiare le palline di plastica che si trovano spesso in fogli nei rivestimenti dei pacchi. Il Pop it in pratica ripropone la stessa cosa ma con il vantaggio di essere riutilizzabile infinite volte.

Si tratta di un disco di silicone morbido in cui sono presenti dei rigonfiamenti, delle bolle che vanno schiacciate e, una volta finite da un lato (visto che si sono formate dall’altro) si può subito iniziare di nuovo a giocare, continuando per quanto tempo si vuole con diversi benefici.

I benefici del Pop it

Il Pop it è adatto per bambini a partire dai 3 anni, ma nulla vieta di provare ad utilizzarlo anche prima. Il vantaggio per i piccoli è principalmente quello di allenare la motricità fine ma anche, nel caso i bambini siano un po’ nervosi, di rilassarli agendo da anti-stress. A questo scopo viene utilizzato anche dagli adulti e dagli anziani.

Un altro vantaggio è di favorire la concentrazione, anche in caso di ADHD o autismo. Scoppiare le bolle è infatti un’attività piacevole e specifica su cui raccogliere le proprie energie, abbassando l’ansia e allo stesso tempo contribuendo allo sviluppo cognitivo.

Il Pop it è un gioco sensoriale che dona buonumore e relax anche grazie alle varie forme in cui si può trovare e ai colori sgargianti dell’arcobaleno con cui spesso è realizzato. A seguire alcuni esempi.

Dove trovare il Pop it

Il Pop it è un passatempo economico che si può trovare nei negozi di giocattoli ben forniti o online, dove è disponibile in diverse grandezze e varianti, con prezzi differenti ma che generalmente non superano mai i 10 euro.

