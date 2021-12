Il regalo migliore per i bambini è il tempo che passiamo con loro

In miglior regalo per i bambini è il tempo che trascorriamo con loro. Vale per tutti i bambini che conosciamo sia che siamo genitori, nonni, zii cugini o amici.

Quando saranno adulti i bambini ricorderanno soprattutto il tempo che i genitori e le persone care hanno trascorso con loro. Lo ricorderanno meglio di qualsiasi dono o giocattolo ricevuto in regalo e purtroppo ricorderanno anche i momenti tristi in cui sono stati lasciati soli quando invece avrebbero voluto compagnia e vicinanza.

I bambini devono sapere che possiamo essere al loro fianco quando hanno bisogno di noi, fosse semplicemente per augurare loro la buonanotte, per giocare un po’ o per leggere insieme una fiaba.

Solo attraverso il tempo che passiamo insieme a loro i bambini possono capire quanto sia forte e importante la magia dell’affetto e dell’amore. Perché la magia avvenga c’è bisogno di tempo e di vicinanza.

L’incantesimo dell’amore e dell’affetto non avviene quando diamo ai bambini il nostro cellulare o il tablet come distrazione o quando siamo noi stessi a ritrovarci incollati agli schermi senza un motivo ben preciso, mentre invece potremmo trascorrere quegli attimi preziosi a giocare o a parlare con i bambini, a coccolarli e a regalare loro un sorriso.

Se i bambini avessero la possibilità di comprare del tempo da trascorrere insieme a noi lo farebbero senza esitazione. Educazione è sinonimo di condivisione e di momenti da passare insieme.

Una delle maggiori responsabilità dei genitori è quella di aiutare i bambini ad evolversi e a vivere nella società senza uno stress eccessivo e i rapporti con gli altri si costruiscono proprio a partire dalla famiglia.

Photo Credits: Ben Iyisimi

Regalare tempo ai bambini significa avere la possibilità di dare spiegazioni e risposte alle loro numerose domande senza fretta. A nostra volta possiamo fare ai bambini delle domande e attendere con curiosità le loro risposte.

È importante riuscire a creare dei momenti da trascorrere in tranquillità insieme ai bambini in un ambiente confortevole e, soprattutto, è fondamentale dimostrare il nostro interesse verso di loro e verso le loro richieste.

Photo Credits: Gemma Capodevila

Solo grazie al tempo che dedichiamo ai bambini possiamo costruire con loro una relazione vera e profonda che non sia basata soltanto su rari attimi ritagliati dalla nostra vita quotidiana.

I bambini riusciranno ad avere fiducia in noi e inizieranno a confidarci i loro segreti, le loro preoccupazioni, le richieste e le aspettative.

L’infanzia è un periodo magico che non esisterà più quando i bambini saranno ormai cresciuti. Il regalo migliore da condividere con i bambini è allora davvero il bene più prezioso che esiste ora nella nostra vita e che non potrà mai ritornare indietro a questo momento, cioè il tempo che abbiamo a disposizione proprio ora. Dunque non sprechiamolo e cerchiamo di sfruttarlo per rendere felici i bambini che conosciamo.

Photo Credits: Ana Kotowicz